Academia Internacional de Cinema oferece bolsas para cursos de cinema e atuação

A Academia Internacional de Cinema (AIC) está lançando novos quatro cursos inéditos: atuação para o audiovisual, direção, dublagem e pós-produção. As inscrições vão até o dia 5 de abril, no site da instituição. As formações começam no mesmo mês. Os cursos acontecem no horário da tarde e com um custo menor que as opções pela manhã e noite.

A instituição também oferece algumas bolsas para pessoas de baixa renda, indígenas, LGBTQIA+ e negras, com o objetivo de abrir espaço para um público subrepresentado e estereotipado na ficção. Os pedidos podem ser feitos por formulário.