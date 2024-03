Hermes Leal lança “O Sentido das Paixões” no Estação Net Rio

Foto: Junior Suzuki

“O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção”, novo livro de Hermes Leal, publicado recentemente pela editora Zagodoni, será lançado no Rio de Janeiro, no Estação Net Cinema. Promovida pela Estação Cavideo, a noite de autógrafos, com a presença do autor, acontecerá no dia 13 de março, às 19h, em Botafogo.

Nesta nova obra, a oitava publicada por Leal, uma nova teoria expõe as estruturas narrativas e a densidade dos personagens que fizeram as grandes obras do cinema e da literatura; de Fellini, Bergman, Trufautt e Godard a Camus, Poe, Proust, Baudelaire, Sartre e Peter Handke. E, no Brasil, no cinema de Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

O autor ainda demonstra a teoria em filmes como “Roma”, “Coringa”, “Parasita”, “Bacurau”, “A Doce Vida”, “A Pior Pessoa do Mundo”, e em séries como “Game of Thrones”, “Big Little Lies”, “Westworld” e “The Morning Show”.

O livro faz uma abordagem inédita na construção visível e invisível da narrativa e dos personagens, demonstrando, através dessas grandes obras, como foram construídas as camadas internas de seus personagens, se aprofundando em seus dramas pessoais através de suas paixões e sentimentos, aspectos estes que tornam as obras globalizadas.

Uma paixão em especial, a melancolia, é analisada e apontada como determinante para a construção profunda de personagens e para a estética sensível dos filmes “Jules e Jim”, de François Truffaut, “A Doce Vida” e “Oito e Meio”, de Fellini, “Morango Silvestres”, de Bergman, “Acossado”, de Godard, e “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça. O estudo inédito dos efeitos da paixão da melancolia levou Hermes Leal a criar um projeto de documentário que será coproduzido pela França.