Noronha 2B Wip Lab divulga projetos premiados

De 19 a 23 de agosto, o arquipélago pernambucano sediou o Noronha2B – Film Commission Forum (N2B). Para o público geral, o evento ofereceu atividades como a projeção de filmes na Praça São Miguel, shows, mesas e oficinas. Para os profissionais do audiovisual, o N2B trouxe um mercado audiovisual e laboratório de projetos, além de apresentar a região como opção de locação. Ao longo de cinco dias, o Noronha2B reuniu mais de 150 pessoas, entre cineastas, técnicos e equipe.

Uma das novidades do N2B foi o lançamento da Rede Nacional de Film Commissions, que reúne diversas instituições de todo o país, entre elas Belo Horizonte-MG, João Pessoa-PB, Pampa-RS, Salvador-BA, Santa Cruz do Sul-RS e São Paulo-SP. O evento teve participação de autoridades como Marcelo Freixo, presidente da Embratur, Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura, e Jandira Feghali, deputada federal do RJ, entre outros.

A primeira edição do N2B entregou homenagens à compositora e cantora Lia de Itamaracá e à jornalista e diretora Simone Zuccolotto. Lia também apresentou o show de abertura, enquanto o encerramento ficou a cargo do grupo Maracatu Nação Noronha. Além de tutorias com renomados profissionais do audiovisual nacional e internacional, as rodadas de negócios garantiram dezenas de encontros entre realizadores e players de mercado. Também foram realizados painéis de qualificação para os cineastas, como a mesa de debate “A imagem do Brasil: o que vemos e o que pretendemos revelar”, com Suely Weller (Globoplay) e André Saddy (Canal Brasil).

Para seu laboratório de projetos, o N2B selecionou 12 longas em finalização e 14 projetos em fase de roteirização do Brasil, Argentina e Portugal, escolhidos entre mais de 140 trabalhos inscritos. O N2B WIP LAB foi dividido em três categorias, WIP Festivais (filmes em etapa de finalização para festivais), WIP Primeiro Corte (produções work in progress em sua versão inicial) e LAB Desenvolvimento, em fase de roteirização.

Entre os projetos premiados estão “El Turbio” (Argentina), de Alejandro Encinas, que recebeu os Prêmios Destaque WIP Festivais: Gávea Filmes e seleção XVI Festival Internacional de Cinema da Fronteira; “Por Tu Bien” (Argentina), de Axel Monsú, que levou o Prêmio WIP Festivais – Punctum Sales, e “O Sino” (BA), de Isaac Donato, ganhou o Prêmio Destaque WIP Primeiro Corte: Esmeralda Produções.

O Prêmio Destaque Desenvolvimento Esmeralda Produções foi para “De Volta ao Começo” (PE), com direção e roteiro de Ander Beça; o Prêmio Destaque Desenvolvimento Maria Angela de Jesus foi entregue à “Marejada” (RJ), roteiro de José Bial; enquanto o Prêmio Destaque OCBPM (Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial) foi para “Choródromo” (RJ), de Helena de Castro e “Diabos de Fernando” (PE), direção e roteiro de Caio Dornelas.

O Destaque das consultoras de roteiro Camila Agustini e Mariana Tesch foi para “Lia Desde Menina” (PE), direção de Lia Letícia; o Prêmio Destaque Sur Frontera WIP LAB foi para “Um Sumário Antes que Desapareça” (RS), direção de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes; Prêmio Destaque Turismo e Sustentabilidade, concedido pelas Film Commissions Brasileiras presentes, foi para “React – Ondas de Transformação” (SP e Portugal), direção de Renato do Val e Yugo Romanelli.

O Noronha2B – Film Commission Forum (N2B) tem patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal. O evento conta com patrocínio da CAIXA, EcoNoronha, Porto Alegre Film Commission, Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e Ancine – Agência Nacional do Cinema.

O evento tem apoio da Administração de Fernando de Noronha, Secretaria de Meio Ambiente, Empetur – Empresa de Turismo de Pernambuco, Fundarpe – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Lazer, TV Pernambuco e Governo de Pernambuco. O N2B conta com a parceria do Forte Nossa Senhora dos Remédios, Projeto Tamar e Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio.

A primeira edição tem curadoria de Alessandro Engroff, Carla Esmeralda, Paulo Senise e Zeca Brito. A produção fica a cargo da Anti Filmes.