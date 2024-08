Satyajit Ray assina a arte dos pôsteres da 48ª Mostra

A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo apresentou o cartaz de sua 48ª edição, com pôster assinado pelo cineasta indiano Satyajit Ray, um polímata, que além de diretor foi também artista gráfico, compositor, roteirista, publicitário, escritor, diretor de arte, de fotografia, de som, editor, entre outros. A homenagem também lança luz a um dos focos da 48ª Mostra, que será o cinema indiano. Além de filmes, diretores, atores, produtores e distribuidores da Índia participam da programação.

O cineasta afirmava que pretendia “capturar tanto o que é único na experiência indiana quanto o que é universal”, como disse a atriz britânica Audrey Hepburn antes de entregar a ele o Oscar honorário por sua carreira no cinema, em 1992, poucas semanas antes de sua morte aos 70 anos.

A retrospectiva preparada pela 48ª Mostra revela que Ray conseguiu. Compõem a programação os principais trabalhos do cineasta, entre eles, o icônico “A Canção da Estrada” (“Pather Panchali”). O longa de 1955 foi o primeiro dirigido por Ray e lhe rendeu 11 prêmios internacionais, entre eles, a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1956. O filme inaugura a “trilogia Apu”, que já foi descrita como uma das séries mais luminosas da história do cinema. Os dois trabalhos posteriores, “Aparajito” (1956) e “O Mundo de Apu” (1959), finalizam o tríptico e também integram a retrospectiva.

Outros filmes de Ray, como “O Covarde” (“Kapurush”), de 1965, que retrata a perda de um amor, e “O Herói” (“Nayak”), de 1966, que mostra a interação entre um ator e uma jornalista durante uma viagem de trem, também serão exibidos durante o evento.

Além do cartaz principal da Mostra, Satyajit Ray também assina o pôster da 1ª Mostrinha, que vai apresentar uma seleção de filmes dedicados ao público infantil como parte da 48ª edição do evento.

O primeiro filme da programação da Mostrinha é a animação “Arca de Noé”, dirigida por Sérgio Machado e Alois Di Leo, que apresenta uma nova versão do dilúvio bíblico inspirada na obra de Vinicius de Moraes.

A Mostrinha também homenageia os 25 anos do filme “Castelo Rá-Tim-Bum”, de Cao Hamburger, além de apresentar vários filmes inéditos de diferentes países.

A Mostra exibe filmes inéditos no Brasil, muitos deles premiados nos principais festivais internacionais. Entre as obras já confirmadas para esta edição estão o indiano “All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia, vencedor do Grand Prix em Cannes, e o alemão “Dying”, de Matthias Glasner, que recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim e de melhor filme no German Film Awards.

Também integram a programação os novos trabalhos de cineastas aclamados como David Cronenberg, que apresenta “The Shrouds”, Hong Sang-Soo, com o inédito “By the Stream”, Leos Carax, com “It’s Not Me”, e Alain Guiraudie, com “Misericordia”.

A 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 17 a 30 de outubro.