IV BIS – Bienal do Cinema Sonoro anuncia data, local e filmes selecionados

Foto: “A Summer’s End Poem” (China), de Lam Can-zhao

Festival dedicado a exaltar e desenvolver os aspectos sonoros do cinema contemporâneo, a BIS – Bienal do Cinema Sonoro chega a sua 4ª edição em Goiânia, Goiás. De 23 a 29 de setembro, o público tem encontro marcado para conferir a exibição de 28 filmes entre longas e curtas-metragens, no Cine Ritz, no Centro da cidade, além das oficinas, palestras e masterclasses no Sesc Centro e Hotel Real Executive, em Aparecida de Goiânia. As sessões têm entrada gratuita.

Para a IV BIS, foram selecionadas 28 produções, entre elas, 7 internacionais, que serão exibidas a partir do dia 24 de setembro. O evento volta ao Cine Ritz em 2024, local que recebe a BIS desde a primeira edição, em 2017. Os longas e curtas-metragens compõem as 3 mostras competitivas do festival: Mostra Internacional de Longa-Metragem, Mostra Nacional de Longa-Metragem e a Mostra de Curta-Metragem.

Ao todo, a Bienal recebeu inscrições de 26 países. Os selecionados se destacaram pelo uso da linguagem sonora, incluindo aspectos narrativos, técnicos, criativos e inovadores, mas sem deixar de serem também considerados aspectos regionais, questões políticas e outras questões estéticas do filme. Entre os selecionados, estão curtas e longas do Brasil, França, Irã, Argentina, China, Reino Unido, Venezuela e uma coprodução entre Brasil e Colômbia.

A Comissão de Curadoria da IV BIS é composta por Belém de Oliveira, também diretor artístico do festival, Rafael Parrode e Marina Campos. Já o conselho de jurados é composto por 10 profissionais do cinema representantes de 5 associações ligadas ao audiovisual, sendo dois de cada associação.

Compõem o conselho de jurados Bárbara Cunha e Juliana Vedovato, que fazem parte da API – Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro; Arlam Júnior e Felipe Radicetti, da Associação Musimagem; André Mielnik e Thaís Olivier, que fazem parte de Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA). Bruno Alves e Pedro Caetano, da Associação de Profissionais de Pós-Produção de Som (A3Ps) e Livia Goulart e Yan Motta, completando o time e que fazem parte da Associação de Profissionais de Edição Audiovisual (edt.).

Entre as novidades da edição está a parceria com o FestFoley – Festival Nacional de Foley, evento que promove uma imersão no universo da sonoplastia no audiovisual sob direção de Thais Oliveira, professora de Cinema da UEG e coordenadora do NAUFO (Núcleo Audiovisual de Produção de Foleys e Sons). As oficinas serão realizadas em conjunto com a IV BIS, voltadas para a formação de estudantes, profissionais e do público em geral. Para participar, é necessário realizar inscrição.

Confira os filmes selecionados:

MOSTRA INTERNACIONAL COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

A Outra Forma (Colômbia, Brasil, Animação, 2022, 92’)

Direção: Felipe Guzmám

After (França, Ficção, 2023, 70’)

Direção: Anthony Lapia

Destiny (Irã, Documentário, 2023, 72’)

Direção: Yaser Talebi

O Sapo-Boi (El Escuerzo) (Argentina, Ficção, 2023, 94’)

Direção: Augusto Sinay

MOSTRA NACIONAL COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

Até que a Música Pare (Until the Music is Over) (Brasil, Ficção, 2023, 96’)

Direção: Cristiane Oliveira

Black Rio! Black Power! (Brasil, Documentário, 2023, 74’)

Direção: Emilio Domingos

Dois Sertões (Two Hinterlands) (Brasil, Documentário, 2023, 72’)

Direção: Caio Resende, Fabiana Leite

Maputo Nakazandza (Brasil, Ficção, 2021, 62’)

Direção: Ariadine Zampaulo

O Estranho (The Intrusion) (Brasil, Ficção, 2023, 107’)

Direção: Flora Dias, Juruna Mallon

Ópera Cabaré Casa Barbosa (Brasil, Documentário, 2023, 89’)

Direção: Rodrigo T. Marques, Eduardo Consonni

Pele Fina (Thin Skin) (Brasil, Ficção, 2022, 20’)

Direção: Arthur Lins

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS

A Jornada (The Journey) (Brasil, Documentário, 2022, 13’)

Direção: Mateus Rosa Brasil

A Summer’s End Poem (China, Ficção, 2025, 15’)

Direção: Lam Can-zhao

As Miçangas (The Beads) (Brasil, Ficção, 2023, 18’)

Direção: Emanuel Lavor, Rafaela Camelo

Capturar o Fantasma (Capturing the Ghost) (Brasil, Ficção, 2024, 12’)

Direção: Davi Mello

Casa de Bonecas (Dolls House) (Brasil, Ficção, 2022, 15’)

Direção: George Pedrosa

Espectro Restauración (Brasil, Experimental, 7’)

Direção: Felippe Schultz Mussel

Fluxo – O Filme (Brasil, Ficção, 2023, 14’)

Direção: Filipe Barbosa

Lubrina (Fog) ( Brasil, Experimental, 2023, 15’)

Direção: Vinícius Fernandes Gonçalves, Leonardo Vaz Dias Hecht

Notes on Listening ( Reino Unido, Documentário Experimental, 2023, 13’)

Direção: Francisco Mazza Filho

O Cacto (The Cactus) (Brasil, Animação, 2023, 10’)

Direção: Ricardo Kump

Pastrana (Brasil, Documentário, 2023, 15’)

Direção: Melissa Brogni, Gabriel Motta

Pulmão de Pedra (Stone Lug) (Brasil, Documentário,2024, 14’)

Direção: Torquato Joel Lima

Quarentena (Quarantine) (Brasil, Ficção, 2021, 6’)

Direção: Adriel Nizer, Nando Sturmer

Sertão, América (Backlands, America) (Brasil, Documentário, 2023, 18’)

Direção: Marcella Ilha Bordin

Sotavento (Venezuela, Ficção, 2022, 10’)

Direção: Marco Salaverría Hernández

Tudo que Vi era o Sol (All I Could See Was the Sun) (Brasil, Documentário, 2023, 20’)

Direção: Ralph Antunes, Pedro Maia de Brito, Leonardo Amaral

Vão das Almas (Valley of Souls) (Brasil, Ficção, 2023, 15’)

Direção: Edileuza Penha de Sousa, Santiago Dellape