Exposição Verdejante celebra a memória do criador do FAM

O Museu da Imagem e do Som, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, sedia, a partir de 29 de agosto, a exposição Verdejante, que homenageia o idealizador do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM, Antonio Celso dos Santos, falecido em 2023, e ao mesmo tempo lança a programação da 28ª edição do festival.

A abertura será às 19h horas, e a exposição permanece aberta ao público até 26 de setembro. A mostra faz uma homenagem ao filósofo, cineasta, diretor-geral e idealizador do FAM, evento que se tornou uma importante janela para o cinema latino-americano e projetou a cidade de Florianópolis para o cinema internacional.

Utilizando recursos multimídia, a exposição remonta alguns anos de sua produção multifacetada e seus sonhos, por meio de fotografias, áudios, objetos, como sua máquina de escrever e livros preferidos, roteiros, entrevistas, homenagens que recebeu, caso da Medalha de Mérito Cultural Cruz e Sousa em 2003, e trechos de filmes realizados por ele em mais de 30 anos dedicados à produção, difusão, formação de público e fomento aos debates sobre políticas públicas do audiovisual da América Latina.

Antonio Celso dos Santos (Jacareí/SP 1956 – Florianópolis 2023) era graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Foi fotojornalista na capital catarinense, rodou seu primeiro filme, “Extra-ser”, 16mm, em 1989. Em 1995, co-roteirizou e dirigiu o filme “Ritinha”, uma adaptação do conto premiado do escritor catarinense Hoyêdo de Gouvêa Lins, protagonizado por Giuseppe Oristanio e Daniela Escobar. Em 2010, iniciou um projeto para contar a história dos trilhos de trem em Santa Catarina. O documentário “Trilhos Históricos” retrata a história social, cultural e econômica da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Idealizou, ao lado da esposa Denise Naccari, os Seminários de Cinema e Televisão do Mercosul, com sua primeira edição em 1997, que deram origem ao FAM, hoje com 28 edições consecutivas.

Como diretor da Associação Cultural Panvision por 20 anos, Celso criou uma referência para público e profissionais do audiovisual latino-americano com a concretização de seu sonho coletivo, o FAM. Esta homenagem se justifica pela dedicação de sua vida a essa obra contínua que ofereceu tanto à sociedade catarinense. A exposição será inaugurada como lançamento da programação do FAM 2024 e será o ponto central das homenagens prestadas ao seu idealizador.

Exposição Verdejante

Abertura: 29 de agosto, às 19 horas

Visitação: 29 de agosto a 26 de setembro, das 9h às 21h

Entrada livre e gratuita

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis/SC