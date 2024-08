Curso com o professor e crítico Sérgio Moriconi investiga as conexões do cinema com os espaços urbanos

A fascinante relação entre o espaço urbano e o cinema estará em foco no curso “As Cidades e o Cinema”, que ocorrerá de 23 a 27 de setembro, na Fundação Athos Bulcão (510 Sul, Brasília-DF). Ministrado pelo crítico de cinema e professor Sérgio Moriconi, o curso oferece uma carga horária de 10 horas, com encontros de segunda a sexta, das 19h às 21h.

Inspirado no livro “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino, Moriconi vai abordar como as cidades vão além de simples cenários, tornando-se protagonistas e elementos fundamentais nas narrativas cinematográficas.

Como diferentes diretores, dos anos 20 até a nossa contemporaneidade, capturaram a essência das cidades em seus filmes, revelando seu simbolismo e influência nas histórias e nos indivíduos. O curso também revelará como as várias escolas e movimentos da história do cinema, entre eles, o expressionismo, o neorrealismo, a nouvelle vague e o cinema moderno, influenciam a maneira como as cidades são representadas nas telas.

Durante os encontros, serão exibidos filmes como “O Balão Vermelho”, dirigido pelo francês Albert Lamorisse; “O Sena Encontra Paris”, um clássico do documentário dirigido por Joris Ivens; “Alice nas Cidades”, de Wim Wenders; “A Ópera-Mouffe”, de Agnès Varda; “O Homem com uma Câmera”, documentário experimental do russo Dziga Vertov; “O Eclipse”, de Michelangelo Antonioni; “Dogville”, de Lars Von Trier; “The Invisible Frame”, de Cynthia Beatt, com a atriz Tilda Swinton, entre muitos outros curtas e fragmentos de longas.

A partir da classificação sugerida pelo livro de Calvino, as aulas vão refletir sobre como esses filmes podem transformar as cidades na expressão de “memória, desejo, símbolos, trocas e mesmo ter significações ocultas”.

O valor da inscrição é de R$ 300,00. 50% do valor total das inscrições serão repassados à Fundação Athos Bulcão para colaborar no pagamento do aluguel da loja que essa importante instituição ocupa na W3 Sul, em Brasília. A inscrições devem ser feitas pelo Sympla, https://bit.ly/curso-ascidadeseocinema.