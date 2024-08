19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema traz 11 filmes inéditos e estreia internacional

O Instituto da Cultura Árabe – ICArabe e o Sesc São Paulo – Serviço Social do Comércio promovem, de 29 de agosto a 4 de setembro, a 19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Em formato 100% presencial, a mostra apresenta 11 filmes inéditos. A abertura será realizada no dia 29 de agosto, às 20h, no CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César, São Paulo), em sessão gratuita do filme ”O Professor”, de Farah Nabulsi. Os ingressos podem ser retirados a partir das 18h30 na bilheteria.

A mostra tem patrocínio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Casa Árabe e do Instituto do Sono. A programação inclui um debate, no dia 1º de setembro, após a exibição do filme “Um Fardo”, que começa às 17h30, com participação de especialistas discorrendo sobre temas importantes da atualidade; Renan Quinalha, coordenador adjunto do Núcleo Trans Unifesp, e Sâmia Bomfim, deputada federal pelo PSOL. A mediação é de Laura Di Pietro, diretora editorial da Editora Tabla. Será apresentado também o filme “Imortais”, às 20h30. O primeiro é filme iemenita e o segundo, iraquiano. Ambos tratam da temática de luta por direitos civis, em especial, direitos das mulheres, dentro de um contexto de degradação econômica e social em consequência de conflitos armados nos dois países.

A estreia do filme “O Poeta Rei” (foto), no dia 31 de agosto, às 17h30, contará com a presença do diretor português Carlos Gomes.

Idealizada por Soraya Smaili e com curadoria de Arthur Jafet, a Mostra Mundo Árabe de Cinema consolidou-se no calendário cultural de São Paulo como uma iniciativa de aproximação das culturas dos países árabes e do público brasileiro, colaborando para apresentar diversos aspectos – social, político e cultural, entre outros – pelos olhares de diretores cujas obras buscam desfazer estereótipos comumente propagados.

A realização da mostra por quase duas décadas demonstra o interesse do público brasileiro em conhecer mais de perto a realidade dos países árabes. Ao longo dos anos, espectadores do cinema têm se engajado e envolvido, não apenas com os aspectos culturais trazidos pelos filmes, mas também com realidades apresentadas nas telas, como a que vive a Palestina.

A 19ª edição da mostra também homenageia e celebra os 20 anos de trajetória do Instituto da Cultura Árabe e o centenário de Aziz Ab’Saber, geógrafo, cientista e intelectual brasileiro falecido em 2012 e presidente de honra do ICArabe.

O Instituto da Cultura Árabe, baseado em São Paulo, Brasil, é uma entidade civil, autônoma, laica, de caráter científico e cultural. Visa a integrar, estudar e promover as várias formas de expressão da cultura árabe, antigas e contemporâneas, e encorajar o reconhecimento de sua presença na sociedade brasileira. Está aberto à participação de todos os que acreditam ser premente assegurar o respeito às diferenças.

A programação completa da mostra pode ser conferida em https://mundoarabe2024.icarabe.org.

19ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Data: 29 de agosto a 4 de setembro

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo – (11) 3087-0500

Abertura: 29 de agosto, às 20h, com o filme “O Professor” (em sessão gratuita; os ingressos podem ser retirados a partir das 18h30 na bilheteria).