Disney+ estreia série criada e dirigida por Miguel Falabella

Após levar milhares de pessoas aos teatros para assistir seu roteiro emocionante, Miguel Falabella agora traz a história de Sarah Leighton para o streaming. Sob sua direção, a série “O Som e a Sílaba” chega exclusivamente ao Disney+ em 28 de agosto e é protagonizada por Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, que também dão vida à trama nos palcos.

A nova série do Disney+ gira em torno da personagem vivida por Alessandra Maestrini. Sarah Leighton sempre foi tratada como uma menina “diferente”, até o dia em que é diagnosticada como uma criança do espectro autista. Com o tempo, ela também descobre as razões pelas quais consegue ouvir e cantar qualquer canção: Sarah é uma savant – termo usado para pessoas que possuem a Síndrome de Savant, uma condição rara em que a pessoa tem habilidades extraordinárias relacionadas a memória.

Apesar de ter consciência de suas dificuldades sociais e traços de personalidade peculiares, a personagem tem orgulho de seu jeito de ser, pois entende que ser atípica é também ser única.

“O Som e a Sílaba” acompanha, portanto, a trajetória de Sarah que, através de seu irmão John (Guilherme Magon), tem a oportunidade de seguir sua paixão pela ópera ao conseguir uma audição com Leonor Delise (Mirna Rubim), uma soprano lírica internacionalmente reconhecida que, hoje, atua como professora de canto.

Leonor aceita a jovem como sua aluna, mesmo a considerando amadora, e apesar da relação entre elas iniciar de forma tensa, aos poucos começam a se entender e apreciar a companhia uma da outra.

À medida que Sarah evolui em suas aulas de canto e em suas sessões de terapia, ela também começa a progredir em sua vida amorosa e embarca em uma jornada de descoberta sobre si mesma e o mundo ao seu redor, ganhando cada vez mais confiança para traçar novos planos para sua vida.

E, enquanto Sarah precisará aprender a transformar seus silêncios em emoções, Leonor deve descobrir uma forma de lidar com antigas feridas para poder se reconciliar com sua filha.

Além de Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, o elenco de “O Som e a Sílaba” conta com Guilherme Magon, que dá vida a John, irmão de Sarah e seu maior protetor; Iléa Ferraz, como a terapeuta Stella, especialista em pessoas do espectro autista e grande incentivadora da autonomia de Sarah; Miá Mello, que dá vida a Débora, esposa de John, que não suporta a presença da cunhada em sua casa; e Giulia Nadruz, como Jeannie, filha de Leonor e uma talentosa soprano que vive uma relação conflituosa com a mãe. E ainda Juliana Didone, Maria Padilha, Julia Balducci, Artur Volpi, Maria Maya, Yara de Novaes, Amanda Souza, Izak Dahora e Stella Miranda.

Com direção geral de Miguel Falabella, que assina o roteiro junto de Rosana Hermann e Emilio Boechat, “O Som e a Sílaba” também conta com direção de Cininha de Paula e Juliana Vonlanten.