“Cidade; Campo”, de Juliana Rojas, estreia nos cinemas

Foto © Alice Drummond

“Cidade; Campo” fala do processo migratório de três mulheres: após o rompimento de uma barragem de dejetos de mineração inundar sua cidade natal, a trabalhadora rural Joana migra para São Paulo. Ela vai ao encontro de sua irmã Tânia, que mora em um bairro periférico junto com seu neto Jaime. Joana busca prosperar na maior cidade da América do Sul, conhecida como a “cidade do trabalho”. Ela adentra o universo dos subempregos por aplicativos, trabalhando como faxineira.

Já Flávia e sua companheira Mara se mudam para a fazenda que a primeira herdou do pai, falecido recentemente. As duas mulheres buscam uma nova oportunidade de vida no campo. O contato com a casa abandonada revela a Flávia aspectos desconhecidos de seu pai, com quem mantinha uma relação distante. O casal sofre um choque de realidade ao enfrentar a dureza do cotidiano rural. A natureza as obriga a enfrentar frustrações e a lidar com memórias e fantasmas.

A estreia mundial do longa aconteceu no Festival de Berlim, onde a cineasta Juliana Rojas saiu vencedora do urso de ouro de melhor direção da Berlinale Encounters, seção criada pelo evento para fomentar trabalhos ousados de cineastas independentes. No Festival de Gramado, o longa saiu premiado com os Troféus da crítica e de melhor atriz para Fernanda Vianna.

Filmado na cidade de São Paulo e na zona rural do Mato Grosso do Sul, “Cidade; Campo” fala sobre migração entre o meio urbano e o rural. Fernanda Vianna, Mirella Façanha e Bruna Linzmeyer são elenco principal do filme, que conta também com Andrea Marquee, Preta Ferreira, Marcos de Andrade, Nilcéia Vicente e o estreante Kalleb Oliveira. A equipe do filme é formada predominantemente por mulheres.

O longa entra em cartaz nos cinemas do país dia 29 de agosto, na programação da Sessão Vitrine Petrobras, de apoio ao audiovisual brasileiro. Criado pela distribuidora Vitrine, o projeto voltou a ter o patrocínio da Petrobras, quando relançado no final do ano passado com o intuito de levar aos cinemas um longa-metragem por mês.