Estreia no Canal Brasil documentário que retrata uma das últimas videolocadoras cariocas

Dirigido por Samuel Valladares, o documentário “Storm Video” estreia no Canal Brasil, nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, às 19h. O filme conta a história de uma das últimas videolocadoras que ainda estão abertas no Rio de Janeiro e tem como dono Zé Carlos (foto), que trabalha há 25 anos no espaço.

Junto a Zé, Sylvio, um ex-funcionário, segue frequentando a loja diariamente em Copacabana. Em meio a 25 mil DVDs, a dupla dialoga sobre música e astronomia. Histórias inusitadas do passado e discussões sobre uma ex-relação trabalhista também ilustram essa estranha amizade.

O documentário foi filmado por Samuel Valladares quando ele tinha 16 anos. “Storm Video” reflete sobre a evolução do audiovisual, o tempo, a velocidade das redes sociais e o quanto a resistência da memória é essencial para os dias de hoje.

