Canal Brasil estreia o documentário “Evoé! Retrato de um Antropófago”

O Canal Brasil estreia, no dia 14 de maio, às 21h30, o documentário “Evoé! Retrato de um Antropófago”, dirigido por Tadeu Jungle e Elaine Cesar. O longa acompanha a trajetória do diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), conhecido como Zé Celso, fundador do Teatro Oficina e uma das figuras mais influentes do teatro brasileiro. A produção também reúne depoimentos, registros históricos e imagens de arquivo para construir um retrato fragmentado e sensorial do artista.

O documentário percorre diferentes espaços ligados à vida e ao pensamento de Zé Celso, como o sertão da Bahia, a praia de Cururipe, em Alagoas, além de passagens pela Grécia e pela cidade de São Paulo. A narrativa apresenta materiais do acervo da companhia, vídeos pessoais, cenas de espetáculos e bastidores que dialogam diretamente com o conceito antropofágico presente na obra do diretor.

Reconhecido por revolucionar a linguagem teatral no Brasil, Zé Celso construiu uma carreira marcada pela experimentação cênica, pela contracultura e pela defesa de um teatro político e coletivo. À frente do Teatro Oficina desde o fim dos anos 1950, dirigiu montagens históricas como “O Rei da Vela” e “Roda Viva”, consolidando-se como um dos principais nomes da dramaturgia nacional. O documentário resgata reflexões do artista sobre arte, liberdade, sexualidade e criação, além de destacar sua importância para a cultura brasileira. O dramaturgo morreu em 2023, aos 86 anos.