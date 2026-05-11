“A Versão da Lei” será apresentado na seção First Look do VDF Showcase do Brasil, dentro do Marché du Film

Foto © Julia Bimi

O longa “A Versão da Lei”, de Ninna Fachinello, será apresentado na seção First Look do VDF Showcase do Brasil, dentro do Marché du Film, o maior mercado de cinema do mundo, no Festival de Cannes, no dia 18 de maio.

Filmado no Rio, o filme aborda o sistema judicial brasileiro a partir da violência de gênero e aponta falhas e caminhos na proteção às mulheres. O tema dialoga com um cenário crítico: o país e o mundo registram os maiores índices de feminicídio, inclusive com casos de vítimas sob medida protetiva.

Produção da Coletiva Delas e pós-produção realizada pela O2 Filmes, a trama acompanha Sol, advogada negra e lésbica, vivida por Tati Vilella, que atua na defesa de mulheres em situação de violência enquanto lida com os impactos emocionais desses casos.

O elenco traz Karen Julia, que interpreta Camila, uma das vítimas de feminicídio, Vitória Rodrigues, Aliny Ulbricht, Mariana Xavier, indicada ao Emmy Internacional 2025, além de Cacau Protásio, que faz uma participação especial como juíza, revelando uma faceta dramática pouco explorada pela atriz, conhecida do grande público por seus papéis na comédia. Completam o elenco Digão Ribeiro e o ator português Pedro Carvalho.