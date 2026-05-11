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Matula Film Festival abre inscrições para sua quarta edição

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O Matula Film Festival abriu as inscrições para sua quarta edição, que traz como tema “Gastronomia de Feira – Cidades Criativas da Gastronomia”, propondo uma imersão nos mercados e feiras populares como espaços de cultura viva, troca simbólica e preservação das tradições alimentares.

A programação acontece entre os dias 6 e 8 de agosto, no Mercado Central de Belo Horizonte, cenário emblemático da cultura mineira.

Os realizadores interessados em participar da seleção oficial do Matula Film Festival podem inscrever seus filmes até o dia 7 de julho, por meio da plataforma Festhome, https://festhome.com/festival/matula-film-festival-cinema-e-comida.

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