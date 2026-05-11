Caco Ciocler encerra a trilogia política com “Eu Não te Ouço”

Caco Ciocler volta a direção de longas com “Eu Não te Ouço”, que estreou no Festival do Rio do ano passado e chega aos cinemas brasileiros em 14 de maio. Com produção de Diane Maia, André Novis e Ciocler e distribuição da Amaia Distribuidora, a obra relembra uma das cenas mais memoráveis das eleições presidenciais de 2022: ao tentar impedir que um caminhão atravesse um protesto de apoiadores de Jair Bolsonaro, um homem se prende à frente do veículo e acaba sendo arrastado por quilômetros.

A obra marca o encerramento da trilogia política de Ciocler. “O primeiro filme (‘Partida’) nasce no momento em que o Bolsonaro ganha as eleições; o segundo (‘O Melhor Lugar do Mundo É Agora’), durante a pandemia; e o terceiro, ‘Eu Não te Ouço’, no dia em que Bolsonaro perde as eleições para Lula e se recusa a aceitar o resultado das urnas”, explica o diretor.

Márcio Vito, protagonista da obra, interpreta os personagens principais: o motorista do caminhão e o “patriota” pendurado no veículo. Usando o vidro do automóvel como uma barreira de diálogo entre os personagens, o filme retrata o cenário politizado que o Brasil não só vivia, como segue vivendo. O trabalho de Vito foi destaque no último Festival do Rio, recebendo o prêmio de Troféu Redentor de melhor ator na Mostra Novos Rumos.

“Eu Não te Ouço” foi gravado inteiramente em um estúdio de Virtual Production, produzido pela Amaia, em coprodução com Uno Filmes, 555 Studios e Schifiguer. Com roteiro assinado por Ciocler, Vito e Isabel Teixeira, o filme é o primeiro lançamento da Amaia Distribuidora.