Abertas as incrições para o 13º Festival de Finos Filmes

Até 29 de maio, cineastas podem inscrever seus curtas-metragens no 13º Festival de Finos Filmes, mostra de cinema que acontece em novembro, em São Paulo (presencial e online).

Para a inscrição, os filmes devem ter até 20 minutos e terem sido produzidos a partir de 2024. Todo o dinheiro arrecadado em venda de ingressos será revertido para instituições sociais.

Os curtas selecionados irão compor painéis de debates e exibições, com temas e convidados de diversas áreas.

O regulamento e inscrições estão disponíveis em finosfilmes.com.br.