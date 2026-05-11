“Authentic Games no Império Desconectado” chega aos cinemas

Estrelado por Marco Túlio, criador do Authentic Games, um dos maiores fenômenos do entretenimento digital infantil no Brasil, com mais de 20 milhões de seguidores e bilhões de visualizações, “Authentic Games no Império Desconectado” mostra que o Imperador de um mundo off-line, na voz de Manolo Rey, decide sequestrar o fenômeno Marco Túlio, mas seu plano maligno dá errado e leva a Família Craft por engano. A partir daí, TT assume a forma de Authentic, personagem inspirado em seu próprio avatar, e inicia uma jornada para resgatar seus aliados em um universo repleto de elementos típicos dos jogos, com fases, desafios e transformação de personagens.

Com uma mistura de animação e live-action, o elenco reúne nomes consagrados do mundo gamer, incluindo Marco Túlio (Authentic), Andrei Soares (Spok), Cauê Bueno (Cauê), o cachorro Shake, além da dublagem de Natan Lopes (do canal Natan por Aí) como Filho do Cientista Chefe. A atriz Thay Bergamim também estrela a produção.

“Authentic Games no Império Desconectado” é dirigido por Bruno Murtinho e produzido pela Rubi Produtora, com coprodução de Aya Produções, Authentic Games, Urca Filmes, Riofilme e Prefeitura do Rio. O filme chega nos cinemas, nesta quinta-feira, 14 de maio, com distribuição da Imagem Filmes.