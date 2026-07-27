Amplifica Cine abre inscrições e oferece R$ 52 mil para impulsionar 25 empresas do audiovisual de SP

Produtoras de cinema, séries, conteúdo digital, podcasts e animação, além de distribuidoras, agências e empresas de tecnologia e dados para o setor audiovisual podem se habilitar para a 5ª edição do Amplifica Cine, programa da Prefeitura de São Paulo que oferece aporte financeiro de R$ 52 mil, mentorias e oficinas para a construção de planos de desenvolvimento personalizados para 25 empreendimentos selecionados. As inscrições ficam abertas até 23 de agosto, pelo site adesampa.com.br/amplificacine.

O programa tem como foco impulsionar negócios em operação e busca ampliar sua sustentabilidade, rentabilidade e escala, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa na cidade. Alguns empreendedores que participaram de edições anteriores demonstram o potencial de impacto do programa. É o caso da Histórias de Ter.A.Pia, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no perfil @historiasdeterapia e é em um dos maiores canais brasileiros de contação de histórias do cotidiano, narradas enquanto as pessoas lavam louça.

Outro participante da última edição da capacitação foi o Instituto AfroRec, que tem ampliado o acesso de pessoas negras, indígenas e periféricas ao mercado audiovisual, com formações técnicas e experiências práticas em sets de filmagem, impactando milhares de participantes em todo o país. Ainda durante o programa, lançaram a expansão para a holding Grupo Nexa Cine, integrando quatro empresas, Nexa Tech, Nexa Eventos, Nexa Estúdios e o gerador de tudo, Instituto AfroRec, utilizando o valor do aporte para estruturar os novos braços de atuação do grupo.

Para participar da edição 2026 do Amplifica Cine, os empreendimentos devem ser compostos por, no mínimo, duas pessoas maiores de 18 anos, residentes no município de São Paulo há pelo menos dois anos. Os recursos financeiros do programa podem ser utilizados para aquisição de equipamentos, contratação de serviços especializados, marketing, entre outras necessidades do negócio. Os participantes do programa também recebem consultorias especializadas para aprimoramento de pitch e oportunidades de inserção em eventos e de conexão com players do mercado nacional e internacional.

O programa é realizado pela Ade Sampa em parceria com a Spcine, ligadas respectivamente às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Cultura e Economia Criativa.