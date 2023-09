Inédito na TV, o documentário “O Circo Voltou” estreia no Canal Brasil no dia 6 de setembro, às 20h. Dirigido por Paulo Caldas, o longa acompanha um dos maiores mestres circenses do Brasil, Zé Wilson, no caminho de volta para sua cidade natal, em Alagoas, em uma jornada ao encontro de suas raízes. O filme vai ao ar no canal na faixa É Tudo Verdade, dedicada ao mais importante festival de documentários do país e com curadoria do crítico de cinema, jornalista e escritor Amir Labaki.

Em “O Circo Voltou”, Zé Wilson e a trupe do Circo Spadoni viajam de São Paulo até a cidade Major Isidoro, no sertão alagoano. No trajeto, se apresentam no interior de Minas Gerais, na Bahia e em uma aldeia indígena em Alagoas, em uma travessia pelo Brasil profundo até chegar ao local do espetáculo final. O longa revisita a história de resistência do circo no país e conta com depoimentos de artistas que escolheram a arte circense como a prioridade de suas vidas.