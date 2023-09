CCBB realiza primeira edição da mostra itinerante do Festival de Cinema de Gramado

Pela primeira vez, o mais tradicional festival de cinema do país ganhará uma mostra itinerante, realizada em parceria com o Banco do Brasil. A Mostra 51º Festival de Cinema de Gramado será realizada de 6 de setembro a 20 de outubro, nos Centros Culturais Banco do Brasil do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, que exibirão os cinco vencedores dos Kikitos de Melhor Filme das edições do festival de 2018 a 2022: “Noites Alienígenas”, “Carro Rei”, “King Kong em Asunción” (foto), “Pacarrete” e “Ferrugem”.

A Mostra 51º Festival de Cinema de Gramado começa por São Paulo, de 6 a 10 de setembro; em seguida vai para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte, onde acontece simultaneamente, de 13 a 17 de setembro; e segue para Brasília, de 17 a 20 de outubro.

O drama acreano “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho, foi o grande vencedor do 50º Festival de Cinema de Gramado. O diretor adaptou seu livro homônimo para o cinema no filme que retrata as relações humanas na periferia da Amazônia urbana e as fronteiras entre cidade e floresta. A produção conquistou quatro prêmios na edição de 2022 do festival: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante.

Também está na lista o longa-metragem de Renata Pinheiro, “Carro Rei”, filmado em Caruaru (PE), que fez sua estreia mundial no Festival de Roterdã e foi exibido em mais de 30 festivais nacionais e internacionais. O filme venceu a 49º edição do Festival de Gramado em 2021, levando quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Trilha Musical, Melhor Direção de Arte e Melhor Desenho de Som. Estrelado por Matheus Nachtergaele, o longa apresenta uma realidade distópica com referências de ficção científica e debate sobre o momento recente do Brasil.

Outro filme pernambucano integra a mostra, “King Kong en Asunción”, de Camilo Cavalcante, vencedor do maior prêmio em 2020. A produção passou por três países e conta a história de um matador de aluguel que comete seu último assassinato e, depois de meses isolado, decide ir atrás da filha que nunca conheceu. O longa conquistou quatro Kikitos na 48ª edição do festival: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Trilha Musical e Melhor Filme pelo Júri Popular.

Protagonizado por Marcélia Cartaxo, a produção cearense “Pacarrete”, de Allan Deberton, foi a grande vencedora da 47ª edição do Festival de Gramado em 2019. O longa levou para casa oito Kikitos: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Filme do Júri Oficial, Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Desenho de Som. O filme acompanha a história de uma bailarina de Russas, artista incompreendida que acredita ter encontrado a chance de voltar aos palcos na festa de aniversário de sua cidade natal.

O quinto filme da mostra é a produção curitibana “Ferrugem”, de Aly Muritiba, vencedora dos prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Desenho de Som no 46º Festival de Cinema de Gramado em 2018. O longa conta a história de uma adolescente que tem imagens íntimas vazadas na internet.

A programação é toda gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria ou pelo site: bb.com.br/cultura (ingressos disponíveis no dia de cada sessão a partir das 9h).