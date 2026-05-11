Estrelado por Reginaldo Faria, “Perto do Sol é Mais Claro” entra em cartaz

O drama “Perto do Sol é Mais Claro”, dirigido por Regis Faria, chega aos cinemas nesta semana, dia 14 de maio, com distribuição da O2 Play, em parceria com a RioFilme. A narrativa celebra a vida, a resiliência e o poder do amor em meio às complexidades do envelhecimento.

Protagonizado por Reginaldo Faria, o filme apresenta um sensível retrato dessa fase da vida a partir da história de Rêgi, um engenheiro carioca de 85 anos que enfrenta o luto com a perda da esposa. Imerso em uma rotina solitária, ele encontra apoio nos filhos e busca ressignificar sua vida ao se dedicar à escrita de um livro, além de se abrir para a possibilidade de um novo amor, se envolvendo com uma talentosa atriz.

O elenco reúne ainda Marcelo Faria e Candé Faria, destacando o caráter familiar da produção, dirigida e roteirizada por Regis Faria. Regis, Marcelo e Candé são os três filhos do protagonista. A atriz Vannessa Gerbelli também integra o longa, em papel de destaque.

“Perto do Sol é Mais Claro” será exibido, em breve, no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Na 27ª edição do Festival do Rio, em 2025, aos 88 anos, o ator Reginaldo Faria recebeu o Troféu Redentor por sua trajetória artística. Além disso, no Los Angeles Brazilian Film Festival o filme recebeu os prêmios de melhor ator e melhor trilha sonora.

O diretor Regis Faria construiu carreira no audiovisual, com reconhecida atuação na televisão, tendo participado de 16 novelas e 14 minisséries. Em seu currículo, destacam-se os longa documentários “Leonardo Pareja, Vida Bandida” — eleito pela crítica como melhor documentário da TV brasileira em 1998 — e “Carlos Oswald – O Poeta da Luz”, exibido na 30ª Mostra Internacional de São Paulo e no Festival do Rio, entre outros.