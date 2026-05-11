15º Festival de Cinema Tainha Dourada abre inscrições

Realizado de 10 a 15 de agosto, na Univali Itajaí, com mostras competitivas, nacionais, catarinenses e internacionais, além de programação presencial e on-line, o Festival de Cinema Tainha Dourada chega à sua 15ª edição, consolidando sua trajetória como uma das principais janelas de exibição para a produção audiovisual universitária no Brasil. Criado em 2012, pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali, em Santa Catarina, o festival surgiu como parte das atividades da primeira turma do curso de Produção Audiovisual da instituição e, ao longo dos anos, ampliou sua abrangência, tornando-se um espaço de circulação, formação e valorização de novos realizadores.

As inscrições estão abertas sté 31 de maio, pela plataforma FilmFreeway, https://filmfreeway.com/FestivalTainhaDourada.

Mantendo sua vocação universitária nacional, o festival amplia sua programação com categorias regionais, profissionais e internacionais. Poderão ser inscritos curtas-metragens finalizados a partir de 1º de janeiro de 2024.

Nas categorias universitárias, serão aceitas obras de ficção, documentário, animação, videoclipe e filmes realizados com uso de inteligência artificial, com duração de 3 a 20 minutos, incluindo créditos. Para participação, será exigida comprovação de que ao menos 50% da equipe principal seja composta por estudantes vinculados a instituições de ensino superior. A equipe principal compreende funções como roteiro, direção, produção, fotografia, áudio, edição e direção de arte.

As categorias universitárias estão divididas em Universitário Catarinense, para equipes com no mínimo 50% de estudantes de instituições de ensino superior de Santa Catarina; Universitário Nacional, para equipes com no mínimo 50% de estudantes de instituições brasileiras; e Universitário Internacional, para equipes com no mínimo 50% de estudantes de instituições estrangeiras. No caso de obras internacionais ou faladas em outros idiomas, é obrigatória a apresentação de legendas em português.

As categorias profissionais contemplam curtas nacionais e catarinenses de ficção, com duração de 5 a 15 minutos, incluindo créditos, e exigência de CPB (Certificado de Produto Brasileiro), emitido pela ANCINE. Filmes com recursos de acessibilidade, como Libras, audiodescrição e legendagem descritiva, terão preferência no processo de curadoria, especialmente obras profissionais realizadas com recursos de incentivo público.

Entre os prêmios previstos estão Melhor Documentário, Melhor Ficção, Melhor Animação, Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Áudio, Melhor Edição, Melhor Direção de Arte, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Curta Infantil, Melhor Videoclipe e Melhor Curta de IA, nas categorias universitárias catarinense e nacional. A categoria universitária internacional terá o prêmio de Melhor Curta Universitário Internacional, enquanto as categorias profissionais reconhecerão o Melhor Curta Nacional e o Melhor Curta Catarinense.

Além das mostras competitivas, o Festival de Cinema Tainha Dourada contará com atividades formativas, ações educativas, cineclubes universitários, sessões culturais e exibições itinerantes sem fins lucrativos, fortalecendo a aproximação entre universidade, mercado audiovisual e comunidade.