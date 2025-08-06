“Meu Amigo Pinguim”, de David Schurmann, é preamido no Giffoni Film Festival, na Itália

Reconhecido como um dos mais importantes festivais de cinema infanto-juvenil do mundo, o Giffoni Film Festival, realizado anualmente em Giffoni Valle Piana, no sul da Itália, consagrou o longa “Meu Amigo Pinguim”, de David Schurmann, com o prêmio Fênix Dourada CONAI de Melhor Filme Ambiental. O cineasta brasileiro participou do evento, ao lado da atriz Ellen C. Camp, como um dos grandes destaques da 55ª edição, que ocorreu de 17 a 26 de julho, com um público de até 30 mil pessoas por dia.

Com um júri formado por jovens entre 3 e 18 anos de diferentes países, o Giffoni Film Festival é referência mundial pela forma inovadora com que estimula o olhar crítico e a sensibilidade desse perfil de público para temas relevantes da atualidade, como meio ambiente, diversidade, imigração e bullying. Durante o evento, esses jurados assistem aos filmes da programação para, então, elegerem os vencedores.

“Meu Amigo Pinguim” é uma produção internacional falada em inglês, com elenco e equipe técnica de 11 nacionalidades diferentes. Estrelado pelo francês Jean Reno e pela mexicana Adriana Barraza, o filme é baseado na história real de amizade entre um pescador brasileiro e um pinguim resgatado. O longa estreou em mais de mil salas de cinema nos Estados Unidos, em agosto de 2024, e já foi exibido em mais de 40 países das Américas e da Europa, além de estar sendo lançado globalmente por plataformas de streaming em mais de 120 nações.

Atualmente, David finaliza seu próximo longa, “Por um Fio”, inspirado no livro de Drauzio Varella, com Romulo Estrela, Bruno Gagliasso, Othon Bastos, Zezé Motta, Bárbara Colen, Bella Campos e Sandra Corveloni no elenco, que deve estrear nos cinemas brasileiros ainda este ano.