Novo filme de André Novais Oliveira é selecionado para o Festival de Berlim

Foto © Janine Moraes

“Se Eu Fosse Vivo… Vivia”, novo longa-metragem escrito e dirigido por André Novais Oliveira, integra a programação do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que acontece de 12 a 22 de fevereiro. A seleção marca mais um capítulo da trajetória internacional do cineasta e da produtora Filmes de Plástico, que já tiveram obras exibidas e premiadas em festivais como Cannes, Locarno e Rotterdam.

Ambientado entre o Brasil dos anos 1970 e os dias atuais, “Se Eu Fosse Vivo… Vivia” acompanha a história de Gilberto e Jacira, um casal que atravessa cinco décadas de vida em comum. Quando Jacira é subitamente internada, Gilberto passa a vivenciar acontecimentos perturbadores — numa espiral que atravessa o tempo e o espaço — e que o conduzem a uma experiência profunda de memória e amor. O filme transita entre o drama íntimo, a comédia de costumes e elementos inesperados da ficção científica, mantendo o olhar sensível para o cotidiano, característica da obra de André Novais Oliveira.

O longa marca a estreia da lendária escritora Conceição Evaristo no cinema, em uma atuação de forte presença e delicadeza, ao lado de Norberto Novais Oliveira, pai do diretor e protagonista de diversos filmes recentes do cinema brasileiro. O elenco conta ainda com Jean Paulo Campos e Tainá Evaristo, que interpretam o casal em sua juventude, além de participações de Wilson Rabelo, Aisha Brunno, Demétrio Nascimento, Suellen Sampaio e Zora Santos.

Produzido pela Filmes de Plástico, em coprodução com o Canal Brasil, e distribuído no Brasil pela Malute, o filme foi rodado em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem e Belo Horizonte, além de Itaúna, Matozinhos e Pedro Leopoldo. A produção utilizou diferentes suportes — digital 4K e película 16mm — e mobilizou mais de 350 profissionais diretamente.

Na equipe, estão a diretora de fotografia Leonor Teles, vencedora do Urso de Ouro em Berlim pelo curta “A Batalha de um Batráquio”, o diretor de arte Diogo Hayashi, a figurinista Diana Moreira, o desenhista de som Pablo Lamar, e a trilha sonora original assinada pelo grupo Metá Metá. A montagem é dividida entre Gabriel Martins e o próprio André Novais Oliveira.

Com “Se Eu Fosse Vivo… Vivia”, André Novais Oliveira aprofunda uma investigação pessoal e cinematográfica sobre o luto, a passagem do tempo e os mistérios da ausência, articulando elementos autobiográficos, fantasia e observação do cotidiano.