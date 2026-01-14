Longa de estreia de Renata de Lélis, “Anfitriãs”, encerra gravações

Foto: Renata de Lélis, Áurea Baptista e Luiza Lemmertz © Tuane Eggers/Ausgang

Dependentes da aposentadoria militar do pai, Adela e Cecília vivem uma rotina de isolamento em um decadente casarão familiar, até a inesperada chegada de Teresa, uma hóspede insólita. As irmãs, cada uma à sua maneira, começam a se envolver com Teresa, o que mudará completamente a ordem da casa.

Esta é a premissa de “Anfitriãs”, estreia na direção de longa-metragem de Renata de Lélis. O filme terminou suas gravações na segunda quinzena de dezembro em Porto Alegre. Com distribuição da Pátio Vazio, a produção é da Ausgang, com financiamento do Edital Ruth de Souza (MinC). A produção executiva é assinada por Laura Moglia, direção de arte é de Valeria Verba, a direção de fotografia de Rafa Trindade, o desenho de som de Nina Mayers, e a música de Rita Zart, respectivamente.

O projeto começou em 2022 quando a diretora conheceu a escritora venezuelana María Elena Morán. À época, Renata leu o romance de estreia de María, “Os Continentes de Dentro” (2021), e pediu à autora para adaptá-lo ao cinema. Durante o processo, María sugeriu a Renata outro texto, o roteiro de “Anfitriãs”, escrito por ela há cerca de dez anos como projeto de conclusão de curso na EICTV – Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

Além da carreira de atriz e diretora, Renata já fez diversas incursões na direção de teatro e cinema. Também dirigiu performances de dança, videoclipes e videoarte. Seu curta mais recente, “NAU” (2022), participou do Festival de Cinema de Sitges (Espanha), voltado para o cinema fantástico. Seu curta de estreia, “Teratoma” (2021), também circulou por festivais ao redor do mundo e fez sua estreia no Festival de Cinema Independente de Elche, também no país da península ibérica.

Para viver as irmãs reclusas Adela e Cecília, “Anfitriãs” reuniu Áurea Baptista (“A Bênção”) e Luiza Lemmertz (“O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”). A visitante é vivida por Lica Oliveira (“Pedaço de Mim”). O elenco traz ainda Uli (no papel de Antonia, cachorrinha de Cecília e Adela), Sandra Dani, Silvia Duarte, Ruza Amon, Victor Di Marco e Oscar Simch. “Anfitriãs” tem previsão de estreia para 2027.