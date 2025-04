Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia abre inscrições para oficinas e workshops

Estão abertas as inscrições para as oficinas e workshops do 2º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia, que será realizado entre os dias 20 e 26 de abril, em Ipiaú (BA). Com uma programação que combina qualificação profissional e debate sobre questões estratégicas para o setor, as atividades formativas abordarão temas como acessibilidade, uso de inteligência artificial na direção de arte e estruturação de Film Commissions. As vagas são limitadas.

Interessados em participar das capacitações podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do evento. As formações presenciais irão ocorrer no Complexo Poliesportivo e Cultural de Ipiaú Dr. Salvador da Matta, principal ponto de encontro entre os participantes. Mas também haverá oficinas na modalidade on-line. Em ambos os casos, os inscritos receberão certificado com a carga horária correspondente a cada atividade.

Um dos destaques desta edição é a oficina de “Acessibilidade para Produções Audiovisuais”, que será ministrada por profissionais especializados em audiodescrição e acessibilidade comunicacional, abordando a inclusão de pessoas com deficiência no consumo e na produção de conteúdos cinematográficos. Também serão ministradas oficinas de “Introdução à Produção de Elenco” e de “Profissionalização Audiovisual”.

Voltada para gestores públicos e outros agentes culturais interessados no fomento ao setor, a oficina “Como Estruturar uma Film Commission” é outro destaque da programação do Fórum. A atividade irá abordar o que é uma film commission e sua importância, além de apresentar modelos existentes e o seu processo de implementação no âmbito municipal.

Entre os workshops, um dos temas centrais é o uso da Inteligência Artificial no Audiovisual, que será discutido na formação “Criatividade Ampliada – O Papel da IA na Direção de Arte”. A atividade pretende explorar ferramentas baseadas em IA, seu uso na criação de cenários e personagens e os desafios éticos envolvidos nesse contexto.

Para quem está iniciando a trajetória no cinema, haverá o workshop “Pensando Mundos: da Ideia ao Roteiro”. Já para aqueles que desejam apresentar seus projetos de forma atrativa para players do mercado, a organização do evento incluiu ainda uma capacitação em pitching, voltada, sobretudo, para os participantes inscritos nas rodadas de negócios e na sessão de pitching que será realizada durante o próprio Fórum. Serão ofertadas apenas 20 vagas para cada atividade.

Confira a seguir mais detalhes:

Oficina “Introdução à Produção de Elenco”, com Elson Rosário

21 e 22 de abril – 8h às 12h (presencial)

Oficina “Profissionalização Audiovisual”, com Plínio Gomes

21 e 22 de abril – 8h às 12h (presencial)

Oficina “Como Estruturar uma Film Commission”, com Milena Anjos

21 e 22 de abril – 8h às 12h (on-line)

Oficina “Acessibilidade para Produções Audiovisuais”, com Dêivide Monteiro, Jurema Alves e Aisamaque Souza

21 e 22 de abril – 8h às 12h (on-line)

Workshop “Pensandos Mundos: da Ideia ao Roteiro”, com Rayane Teles

21 de abril – 14h às 18h (presencial)

Workshop “Criatividade Ampliada: o Papel da IA na Direção de Arte no Audiovisual”, com Leonardo Fernandes

22 de abril – 14h às 18h (presencial)

Workshop “Como Fazer um Pitching”, com Michel Santos

23 de abril – 14h às 18h (presencial)