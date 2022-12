05 curiosidades sobre o Bitcoin

As criptomoedas são cada vez mais faladas e atraem a atenção dos investidores que apostam nesse modelo de dinheiro totalmente virtual. Entre as criadas até agora, o Bitcoin é a mais valorizada no mercado.

Que essa é a moeda digital mais famosa do momento você já sabe, mas que tal descobrir algumas informações interessantes sobre o Bitcoin que poucas pessoas conhecem?

Preparamos um conteúdo com cinco curiosidades sobre a criptomoeda que movimenta discussões na internet. Confira a seguir!

Ninguém conhece o criador

Uma das grandes curiosidades sobre essa criptomoeda é saber quem é o criador do Bitcoin. Mas essa pergunta continua em aberto, mesmo anos após o seu surgimento, ninguém conhece a identidade verdadeira do desenvolvedor.

Isso porque, o criador do Bitcoin utilizou de um pseudônimo para gerar a moeda. O nome fictício é de Satoshi Nakamoto, o mesmo que está descrito no seu artigo sobre o funcionamento da criptomoeda.

Com a alta repercussão que a moeda tem recebido, várias hipóteses já foram levantadas sobre a identidade de Nakamoto. Inclusive pessoas famosas foram citadas como possíveis criadoras.

Porém, nada foi comprovado, tudo não passa de teorias. Por enquanto, segue o mistério de quem seria o desenvolvedor ou os desenvolvedores da criptomoeda mais valorizada do momento.

Por outro lado, as melhores altcoins de 2022 pertencem a grupos diversos e contam com informações mais transparentes no mercado.

Não foi a primeira criptomoeda criada

Por ser a moeda digital mais conhecida do mercado, muitas pessoas acreditam que ela foi a primeira criada. O que não é verdade, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a dar certo, mas antes dela houve outras tentativas.

A pioneira nessa proposta de dinheiro virtual foi a DigiCash, desenvolvida pelo cientista David Chaum. Em 1982, ele escreveu um artigo sobre como funcionaria as transações da criptomoeda.

Porém, a ideia não foi bem aceita pelos investidores que Chaum consultou na época, o mercado ainda era muito tradicional. Por isso, sua empresa acabou fechando em 1990.

Apenas anos depois, em 2008, surgiu o Bitcoin que encontrou um mercado financeiro mais aberto. A moeda conseguiu conquistar espaço e se tornou uma das mais valorizadas.

Não é permitida em todos os países

Embora no Brasil não exista nenhuma restrição quanto à venda de Bitcoins, em alguns países essa prática não é permitida. Na verdade, a proibição é com todas as criptomoedas disponíveis no mercado.

O motivo é que os governos desses lugares acreditam que as moedas digitais não são seguras, alegando a possibilidade de fraudes e roubos de dados nas transações realizadas.

No total são mais de 50 países que baniram as criptomoedas ou estabeleceram alguma restrição quanto à negociação. Entre eles estão Egito, Marrocos, Catar, Iraque e a nossa vizinha Bolívia.

Bitcoin está no dicionário

Essa próxima curiosidade quase ninguém sabe, mas em 2013 o termo “Bitcoin” entrou para o dicionário britânico chamado “Oxford English Dictionary” e ganhou um significado.

Em sua descrição é classificado como um tipo de moeda digital que utiliza a criptografia para a sua geração e verificação. Além disso, deixa claro que não depende de um banco central para as suas operações.

É interessante voltar no segundo tópico e lembrar que as criptomoedas no passado eram vistas como uma ideia inviável de execução e que hoje já constam até mesmo no dicionário.

Tem sua mineração limitada

Você sabia que uma hora o Bitcoin vai acabar? Mas calma, isso não vai acontecer tão cedo. A verdade é que as moedas digitais são finitas, ou seja, possuem uma quantidade limite de mineração.

Isso acontece como forma de proteger os investidores a longo prazo, controlando a sua oferta e aumentando seu valor conforme as unidades disponíveis vão diminuindo no mercado.

No caso do Bitcoin, mais de 90% da sua capacidade já foram geradas. Ao todo ainda restam cerca de 2 milhões a serem minerados e isso deve durar até aproximadamente 2140.

Essas foram algumas curiosidades sobre a criptomoeda mais famosa do momento, com certeza existem ainda mais informações a serem descobertas sobre o universo do Bitcoin.

Quanto custa um Bitcoin?

Se depois dessas informações bateu a vontade de investir em Bitcoins, você precisa saber quanto custa comprar uma moeda digital como essa. Primeiro é importante lembrar que a sua cotação varia de acordo com fatores financeiros.

Enquanto esse artigo era escrito, o Bitcoin estava cotado em cerca de 89 mil reais. O valor é alto e por isso para muitas pessoas é inviável comprar uma unidade inteira da moeda.

Logo, os interessados em fazer parte desse mercado investem em frações. Assim, é possível comprar um “pedaço” de bitcoin por um preço mais acessível, conforme o seu orçamento.

Na verdade, essa é a recomendação dos especialistas para quem quer iniciar seus investimentos com criptomoedas. Comece por uma fração pequena e acompanhe a cotação com atenção.

Sendo interessado em comprar Bitcoins ou não, esperamos que esse conteúdo tenha trazido novas curiosidades para você conhecer mais sobre esse assunto. Conta pra gente quais você já sabia e quais foram novidade!