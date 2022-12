Star+ confirma segunda temporada de “O Rei da TV”

O Star+ anunciou a segunda temporada de “O Rei da TV”, série original do selo Star Original Productions. As gravações estão finalizadas e os novos episódios têm previsão de estreia para 2023.

Na segunda temporada, a saga do empreendedor continua, mas não sem obstáculos, sucessos e tombos. A história recomeça em 1989, quando Silvio Santos se candidata à Presidência da República. Sua candidatura, porém, não é tolerada pelos adversários, e esse ressentimento serve de motivação para transformar o SBT no canal mais assistido do Brasil, numa grande batalha que marcou a história da TV no país. A vida do empresário também é afetada por assuntos pessoais, como o sequestro da filha Patrícia Abravanel, transmitido ao vivo em rede nacional.

“O Rei da TV” conta a história de Silvio Santos, o jovem de origem humilde, genial e ambicioso que foi atrás do seu sonho e se tornou o comunicador mais bem-sucedido da TV brasileira, além de um dos empresários mais reconhecidos do país. A série apresenta um olhar inédito sobre sua intimidade, mostrando as várias fases de sua carreira, erros e acertos, recordes de audiência e insucessos, todos os grandes desafios enfrentados para construir o SBT e seu império. Assertivo e polêmico em suas decisões, ele é uma figura icônica que faz parte da rotina de milhões de brasileiros.

A primeira temporada estreou em 19 de outubro com todos os episódios disponíveis com exclusividade no Star+. Realizada pela Gullane, “O Rei da TV” tem direção geral de Marcus Baldini.