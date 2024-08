IV BIS – Bienal do Cinema Sonoro recebe inscrições gratuitas para oficinas

Com vagas limitadas e gratuitas, as inscrições para as oficinas da IV BIS – Bienal do Cinema Sonoro já estão abertas através do site bis.art.br. A programação de oficinas é uma parceria conjunta da IV BIS com o FestFoley – 1º Festival de Foleys do Brasil, voltada para a formação de estudantes, profissionais e do público em geral. Entre os dias 23 e 27 de setembro, profissionais e pesquisadores renomados do audiovisual e do som abordam temas como som direto, produção de áudio para games, foley e audiodescrição, além de um workshop sobre mulheres compositoras de música de cinema. As oficinas acontecerão no formato presencial em Goiânia e Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Festival dedicado a exaltar e desenvolver os aspectos sonoros do cinema contemporâneo, a BIS – Bienal do Cinema Sonoro chega a sua 4ª edição com programação entre 23 e 29 de setembro. Além das oficinas, o evento promove a exibição de 28 filmes entre longas e curtas-metragens nas mostras competitivas que aportam no Cine Ritz, no Centro da cidade. Já as palestras, masterclasses e demais atividades de formação acontecem no Sesc Centro e Hotel Real Executive, em Aparecida de Goiânia. A lista completa dos filmes selecionados está disponível no site da Bienal e as sessões têm entrada gratuita.

Fábio Henriques, um dos maiores nomes de mixagem do país, ministra a Oficina de Mixagem: Equalizadores e Compressores Sem Segredos. Com 30 anos de experiência no mercado fonográfico, dezenas de discos de ouro e alguns Grammy na bagagem, Fábio vivenciou o dia a dia de gerações de métodos analógicos e digitais de produção, de fitas analógicas a streaming. A oficina de Som Direto, com Haydson Oliveira, apresenta de forma introdutória as técnicas essenciais para captar o som direto e áudio básico com equipamentos utilizados em sets de cinema.

Guta Roim e Rachel Rocha ministram a Oficina de Foley, abordando temas como a introdução ao foley (sonoplastia), criatividade e inovação na produção sonora e a preparação necessária para a gravação. A Oficina de Produção de Áudio para Games tem Eduardo Zolhof à frente, que irá tratar de temas como trilha sonora e as questões adaptativas; sound design e toda a parte de criação de efeitos sonoros; voice over e processo de vocalização e localização; implementação, middlewares e game engines; produção, pipelines e workflow.

A Oficina de Audiodescrição será ministrada por Sarah Melgaço, que possui experiência em roteiros e narração de audiodescrição em filmes, documentários e produtos audiovisuais diversos e também em eventos ao vivo como espetáculos teatrais, de dança e palestras. Já o workshop As Mulheres Compositoras de Música de Cinema no Brasil e no Centro-Oeste será ministrado pela professora Geórgia Cynara, fazendo uma primeira aproximação panorâmica acerca das mulheres que atuam ou já atuaram como compositoras de música para cinema no Centro-Oeste brasileiro e os filmes a que as músicas foram destinadas.