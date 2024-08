5ª edição do Festival Cinema Negro em Ação prorroga as inscrições

Foram prorrogadas as inscrições para o V Festival Cinema Negro em Ação, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). A mostra competitiva é dividida em quatro categorias: videoclipes, videoarte, curtas-metragens e longas-metragens. Serão aceitas produções em formato digital, de temática livre, realizadas por pessoas negras ou com protagonismo negro nos processos de criação ou autoria do projeto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 de agosto, no formulário online disponível neste link.

O evento, que acontece entre os dias 17 e 20 de outubro, em Porto Alegre, terá formato híbrido, com exibição dos filmes selecionados na programação da TVE-RS, TV Brasil, Prime Box Brazil, plataforma Todes Play e nas salas da Cinemateca Paulo Amorim, localizada na Casa de Cultura Mario Quintana. As obras participantes serão divulgadas no dia 16 de setembro, nas redes sociais da competição (@cinemanegroemacao) e do Instituto Estadual de Cinema (@ieciners). A cerimônia de premiação está prevista para o último dia de programação presencial, 20 de outubro, na CCMQ.

Além do reconhecimento aos melhores nos quatro gêneros de produção, serão concedidos os Prêmios Destaque RS em oito categorias: Direção, Roteiro, Intérprete, Montagem, Trilha Sonora, Desenho de Som, Direção de Arte e Direção de Fotografia. Na competição de longas-metragens, pela primeira vez na história do festival, será implementada a categoria de Júri Popular para a disputa do prêmio.

Para abrir a Mostra Especial deste ano, a curadoria aposta em um resgate histórico de grande peso para o Rio Grande do Sul e para o Brasil como um todo: o filme “Um é Pouco, Dois é Bom”, do diretor Odilon Lopez. A escolha é uma homenagem póstuma ao cineasta e jornalista que, na década de 1970, fez um dos primeiros longas-metragens dirigidos por um homem negro no Brasil.

A mostra inclui filmes como “Porto dos Mortos”, de Davi Pinheiro, e “O Tempo”, de Ellen Rocha. Além do primeiro episódio das séries “Filhos da Liberdade”, de Mariani Ferreira e Fabrício Cantanhede, e “Centro Liberdade”, de Cleverton Borges, Bruno Carvalho e Lívia Ruas.

O festival também promove o encontro Mercado & Conteúdos, em que estão previstas ações formativas voltadas para cineastas e entusiastas, abordando temas como desenvolvimento e estudo de caso de roteiro. Com foco em projetos de longas-metragens e séries, o encontro oportuniza trocas com nomes relevantes do cenário nacional, como o renomado roteirista Marton Olympio, para mentoria dos projetos selecionados desta edição.

Esse eixo ainda inova neste ano através de uma parceria com a APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro), somando forças ao festival e oferecendo um seminário sobre distribuição nacional.

A abertura do festival, no dia 17 de outubro, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana, inclui apresentação do Rapper Zudizilla, artista gaúcho que ganhou o Brasil com o álbum De César à Cristo, que reflete as estruturas sociais do país. Com dois álbuns lançados, Zudizilla é um dos mais importantes nomes da cena contemporânea do Sul. Suas rimas versam sobre o racismo presente no Estado, e apontam para um futuro de superação de obstáculos. Além de ser um destaque no RAP nacional, em 2021, o artista lançou seu primeiro trabalho como roteirista em um curta-metragem baseado nas pesquisas da teórica negra pelotense Winnie Bueno, intitulado Vozes do Silêncio. O rapper ainda destaca-se como uma referência para jovens negros.