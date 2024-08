II Festival de Curtas e III Concurso de Dramaturgia Flávio Migliaccio anunciam vencedores

Os vencedores do II Festival de Curtas (FestFlávio) e do III Concurso de Dramaturgia Flávio Migliaccio foram anunciados no dia 24, em cerimônia que aconteceu no auditório da ABI – Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes autores e representantes das 9 peças, 6 curtas de ficção e 5 documentários que foram selecionados.

No FestFlávio, o primeiro lugar na categoria documentário ficou com “O Gigante do Mata Galinha”, de Rosane Gurgel, sobre o aniversário de 50 anos da Arena Castelão no Ceará. Na categoria ficção, o vencedor foi o filme “Deixa”, de Mariana Jaspe, com Zezé Motta, que conta a história de Carmen que vive seu último dia de liberdade antes do seu marido sair da prisão. Já os premiados no Concurso de Dramaturgia são: “Arquipélago”, de Leonardo Simões, na categoria adulto, e “A Fabulosa Aventura da Menina Valente em Busca do Velho do Mar”, de Saulo Sisnando, na categoria infanto-juvenil.

A premiação homenageou também os atores Osmar Prado e Othon Bastos com o Troféu Flávio Migliaccio pelas suas contribuições ao cinema e ao teatro.

Esteve presente no evento o jornalista Marcelo Migliaccio que fez a entrega do troféu em homenagem ao ator Othon Bastos, que foi representado pelo diretor de cinema Diego dos Anjos.

Os outros premiados do Festival de Curtas Flávio Migliaccio foram: Categoria documentário: 2º lugar: “Fazer Cinema Não É Mole Não”, de Miguel Freire; 3º lugar: “O Sobrevivente da Candelária”, de Felipe De Brêtas; 4º lugar: “Paradiso de Anibal”, de Diego Baraldi; e 5º lugar: “Ana Rúbia”, de Iris Alves Lacerda e Diego Baraldi.

Na categoria ficção a seleção do júri foi a seguinte: 2º lugar: “Através dos Sentidos”, de Gilson do Nascimento; 3º lugar: “Terminal”, de Getsemane Silva e Guilherme Bacalhao; 4º lugar: “Queime esse Corpo”, de Denis Cisma e Maurício Bouzon; 5º lugar: “Sabão Líquido”, de Fernanda Reis e Gabriel Faccini; e em 6º lugar: “Controle”, de Ricardo Manjaro.

Os outros premiados do Concurso de Dramaturgia, na categoria adulto foram: 2º lugar: “Coisas da Vida”, de Cláudia Valli; 3º lugar: “Chuva Fértil da Cor”, de Luana Arah; e “Errata”, de Eduardo Aleixo, em 4º lugar.

Já na categoria infanto-juvenil, o 2º lugar ficou com “Toada dos Quintais”, de Luiz Carlos Laranjeiras; 3º lugar: “A Herança da Santa”, de Orlando Augusto de Santana Pinto; 4º lugar: “Arlindo, o Fantasma Rosa Choque”, de Daniella Michelin; e na 5ª colocação, “Alegria!”, de Claudia Valli.

Organizados pelo produtor cultural Francis Ivanovich, o FestFlávio e o Concurso de Dramaturgia são uma forma de homenagear o ator, produtor, diretor e roteirista Flávio Migliaccio pela sua contribuição ao cenário cultural nacional.

A realização do evento é da Frankfurt Produções, com criação e direção geral de Francis Ivanovich e apoio cultural do Instituto Proprietas e Cinemateca do MAM.