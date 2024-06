Spcine Play traz programação de filmes sobre sustentabilidade à Virada ODS 2024

A Spcine propõe uma estante virtual, durante a Virada ODS 2024, evento sobre sustentabilidade de São Paulo, que acontecerá nos próximos dias 22 e 23 de junho, no Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes, centro da capital.

No total serão seis filmes que tratam de temas importantes abordados pelos ODS, e estarão à disposição do público, gratuitamente, por meio do serviço de streaming Spcine Play.

As películas selecionadas para a estante caminham por alguns dos pontos mais críticos referentes aos 17 ODS: juventude na periferia, mudanças climáticas, realidade da comunidade LGBT, entre outros.

Além disso, haverá sessões de cinema gratuitas no histórico Spcine Olido (Av. São João, 473, Centro Histórico). O local, inaugurado em 1957, fará parte do complexo da Virada ODS 2024 e apresentará três longas-metragens, um por dia, sempre às 14h. No dia 21, será exibido “Antártica Verde”, no dia 22, “Wall-e”, e no dia 23, “Praia da Saudade” (foto). Já na plataforma online estarão disponíveis os títulos “Virada de Chave”, “Praia da Saudade”, “Comida Ancestral”, “Meu Corpo é Político”, “Inovar é um Parto” e “As Quatro Estações”.

A Virada ODS 2024 é promovida pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI). É o maior evento de ODS do mundo, de acordo a ONU, e todas as atrações são totalmente gratuitas.

A Virada ODS engaja e envolve a sociedade nas temáticas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), adotados na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em 2015. O local terá feira de artesanato, serviços públicos para a população, atividades infantis, intervenções artísticas, palestras e shows.

O Congresso ODS deste ano prioriza os Objetivos 4 e 10 que focam nas temáticas de Educação de Qualidade e na Redução das Desigualdades.