Festival de Cinema da Diversidade Sexual, Racial e de Gênero divulga filmes selecionados

O III Afronte – Festival de Cinema da Diversidade Sexual, Racial e de Gênero, uma realização da Caboré Audiovisual, acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, no Complexo Cultural Rampa, em Natal-RN.

Após a análise da curadoria, entre os mais de 250 filmes inscritos, de diversos estados do Brasil, o Afronte montou a programação das suas cinco mostras com a seleção de 24 filmes, com foco em obras realizadas por mulheres, pessoas negras e indígenas e/ou pertencentes à comunidade LGBTQIAP+. A intenção da curadoria foi compor diferentes mostras com uma diversidade de realizadores e/ou temáticas que contemplassem a diversidade de gênero, racial e sexual, reforçando nossa multiplicidade de vivências e a constante necessidade da representatividade dentro e fora das telas.

Além das mostras competitivas e não-competitivas de curta-metragem, a programação do festival é composta por atividades formativas, como palestras, masterclass e oficinas. Toda a programação é gratuita.

O III Afronte – Festival de Cinema da Diversidade Sexual, Racial e de Gênero é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste, e apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e Secretaria Extraordinária de Cultura através da Lei Paulo Gustavo.

Confira os filmes selecionados:

Mostra Potiguar

– Bati da Vila

Dir. Raquel Cardozo-RN

– Luzidas

Dir. Jaya Pereira e Stephanie Bittencourt – RN

– Feito o Vento

Dir. Julhin de Tia Lica – RN

– Boycam

Dir. Arlindo Bezerra, Rodrigo Sena e Ernani Silveira – RN

– Sinais Vermelhos

Dir. Vânia Maria e Márcia Lohss -RN

Mostra Nacional

– Castanho

Dir. Adanilo-AM

– Fluxo

Dir. Filipe Barbosa – SP

– Instante

Dir. Paola Veiga – DF

– Lagrimar

Dir. Paula Vanina-RN

– Pássaro Memória

Dir. Leonardo Martinelli – RJ

Mostra Identidade

– Quando a Noite Ainda Não – Existia

Dir. Gabriel Coêlho – PE

– Yabá

Dir. Rodrigo Sena -RN

– Cartas pra Mim

Dir. Marina Vergueiro – SP

– Encruzilhaďa

Dir. Silvio Guedes -RN

– Dona Beatriz Ńsîmba Vita

Dir. Catapreta – MG

Mostra Laços

– Faísca

Dir. Gabriela Monteiro – BA

– Concha de Água Doce

Dir. Lau Azevedo e João Pires – RS

– Bege Euforia

Dir. Anália Alencar-RN

– Morro do Cemitério

Dir. Rodrigo R. Meireles – MG

– Samuel Foi Trabalhar

Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento – AL

Mostra Amor na Terceira Idade

– Busco-me

Dir. Maria Camila Ortiz, Suelen Rodrigues, Felipe Chiaretti e Santiago Mendez – PR

– Nação Comprimido

Dir. Bruno Tadeu – MG

– Desiré

Dir. Catarina Calungueira -RN

– O Prazer é Todo Meu

Dir. Vanessa Sandre – SC