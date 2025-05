CCBB Brasília apresenta retrospectiva de Hirokazu Kore-eda

Até 22 de junho, o CCBB Brasília recebe a mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda, que exibe 29 filmes de um dos mais aclamados e premiados diretores do cinema contemporâneo, incluindo sucessos de público, como “Assunto de Família” e “Monster”.

Além de filmes, a retrospectiva (inédita no Brasil) oferece atividades paralelas: um debate sobre a obra de Hirokazu Kore-eda e um curso com duração de três dias sobre o cineasta japonês.

Nascido em Tóquio, em 1962, Hirokazu Kore-eda foi criado em uma sociedade tradicional, patriarcal e conservadora. O diretor acompanha a recente turbulência política e estagnação econômica do Japão, a emergência do documentário contemporâneo, as mudanças na família e a perda dos vínculos sociais.

Em seus filmes, assume o desafio de colocar em relevo as contradições e ambiguidades da cultura e de nos fazer perceber que mesmo uma sociedade rica e avançada tecnologicamente depende de valores e afetos que têm origem na vida comunitária. Isso está presente em filmes como “Assunto de Família”, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2018.

A retrospectiva será também uma oportunidade para o público brasileiro conhecer vários de seus primeiros trabalhos como diretor, além de documentários e um curta inédito no Brasil. Os médias-metragens documentais, realizados para a televisão japonesa, entre 1991 e 1996, serão chave para nos ajudar a entender melhor a trajetória de Kore-eda, apontando para os temas que viria tratar ao longo de toda sua carreira e informando a maneira como enxerga a realidade e o cinema.

Para além dos filmes, o público terá a oportunidade de se aprofundar mais no cinema de Kore-eda. O debate, que acontecerá no dia 18 de junho, às 19h, será uma roda de conversa em torno de sua obra, e trará como convidados o professor, pesquisador e crítico Ciro I. Marcondes e a professora do curso de Audiovisual da Universidade de Brasília Mariana Souto. Além disso, será oferecido um curso com o professor Pablo Gonçalo, professor do curso de Audiovisual da Universidade de Brasília (FAC-UnB) e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da mesma universidade.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.bb.com.br/cultura.

O Cinema de Hirokazu Kore-eda

Data: 27 de maio a 22 de junho

Local: Cinema do CCBB Brasília – SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul – Brasília – DF – (61) 3108 7600

Capacidade do cinema: 70 lugares

Ingressos: gratuitos, disponibilizados às 12h do dia anterior ao de cada sessão na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura