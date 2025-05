“As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” tem filmagens finalizadas em São Paulo

Foto © Amanda Aguiar

As filmagens de “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, protagonizado por Any Gabrielly e Giulia Be, chegaram ao fim em São Paulo. Dirigido por Diego Freitas e baseado no livro homônimo de Fernanda de Castro Lima, o filme conta a história da amizade entre Gabi, interpretada por Any Gabrielly, e Julia, personagem de Giulia Be. Dos produtores Veronica Stumpf, Marcio Fraccaroli e Andre Fraccaroli, com roteiro assinado por Freitas ao lado de Rod Azevedo e produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes, o filme tem previsão de estreia nos cinemas para o primeiro semestre de 2026.

Na trama, Julia e Gabi são amigas de infância e uma dupla inseparável, mas, enquanto Gabi é cautelosa, tímida e tem medo de sair de sua zona de conforto, Julia é extrovertida, carismática e vive intensamente. A história delas muda quando Julia sofre um acidente de carro e, antes de morrer, escreve dez cartas para Gabi, que buscam ajudá-la a deixar a timidez de lado e aproveitar tudo o que a vida pode oferecer. Cada recado contém uma missão e, enquanto Gabi segue desafios que nunca se imaginou fazendo, precisa lidar com o luto e com a saudade, ao mesmo tempo em que sente a presença da amiga em todos os momentos.

As atividades propostas por Julia desafiam Gabi a enfrentar seus medos e a vencer sua timidez. Julia deixa cartas que estimulam a amiga a cantar, dançar, embarcar em uma viagem inesperada e viver uma paixão. Enquanto completa essas e outras missões, Gabi aprende a se reconectar consigo mesma e a entender melhor o luto e a importância do perdão. Ela conta com a ajuda da nova colega Lorena (Pamela Germano) para completar as propostas, que a ensinam sobre o trauma e reforçam a importância da amizade com Julia, que estará sempre presente.

Sheron Menezzes e Paulo Lessa interpretam Marcia e André, os pais de Gabi. Ela é uma mãe preocupada com o futuro da menina e ele, um pai focado em fazê-la se sentir melhor no momento difícil. No elenco, ainda estão Regiane Alves, no papel de Lili, mãe de Julia; Léo Jaime, que vive Toninho, senhor divertidíssimo que fica amigo de Gabi durante um dos desafios; Michel Joelsas e Daniel Rangel, dois interesses amorosos da protagonista.