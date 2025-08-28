Programa Nicho 54 de Especialização para Internacionalização, em parceria com o LATC, recebe inscrições até o dia 31/08

Até o dia 31 de agosto estão abertas as inscrições para o Programa Nicho 54 de especialização para Internacionalização, em parceria com o LATC. O Programa oferece uma metodologia técnica de curta duração que qualifica os beneficiários para atuação em contexto internacional de carreiras e projetos audiovisuais. Os módulos foram desenhados com as ferramentas e conhecimentos necessários para fomentar a aquisição de linguagem estrangeira e conhecimentos estratégicos sobre oportunidades internacionais.

A metodologia combina 3 elementos: 2 módulos de curso de inglês extensivo de curta duração, em formato online, e com 70 horas de carga

horária total; 1 módulo de workshops técnicos que apresentarão um panorama das oportunidades internacionais, em formato presencial e com 12 horas de carga horária total; e 1 módulo de consultorias que oferecerá 3 horas de consulta a 8 projetos audiovisuais gerenciados por produtoras executivas, a serem selecionados durante a execução do Programa.

O Programa tem carga horária de 82 horas na combinação de aulas de inglês e workshops, oferecidos a todas as carreiras elegíveis; e 85 horas na combinação de aulas de inglês, workshops e mentorias, reservados exclusivamente para projetos que virão a ser selecionados entre as pessoas produtoras.

Será ministrado de forma híbrida, sendo: aulas de inglês e mentorias em formato online; e workshops em formato presencial, na cidade de São Paulo. As aulas de inglês em ambiente virtual serão administradas pela equipe do LATC; os workshops presenciais e mentorias online serão administrados pela equipe do Nicho 54. O Programa acontecerá do dia 30 de setembro de 2025 ao dia 30 de abril de 2026.

Serão selecionadas 115 pessoas: homens e mulheres cis, trans ou travestis que residam no município de São Paulo. Cada candidatura deve atender aos requisitos a) possuir, no ato da inscrição, 18 (dezoito) anos de idade completos ou mais; b) ter experiência comprovada de, no mínimo, 05 (dois) anos em sua área de atuação e comprovar a realização de no mínimo um trabalho creditado por meio de print de tela com o nome creditado em obra ou matérias com citação nominal ou contrato de prestação de serviços ou declaração de empresa produtora contratante e c) enviar um vídeo de até 2 minutos contando a motivação para o Programa.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo formulário disponível no Instagram do Nicho 54, até às 00h00 do dia 31 de agosto, horário de Brasília.