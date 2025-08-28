Filme do estado da Paraíba faz sua estreia no Festival de Cinema de Biarritz, na França

Foto © Saullo Dannylck

“Malaika”, segundo longa-metragem do ator, diretor e roteirista paraibano André Morais, terá estreia mundial no 34° Festival de Cinema de Biarritz, no sul da França, com exibição no Le Royal Cinema.

O filme é uma produção que envolve mais de 120 artistas do estado da Paraíba, na frente e atrás das câmeras. A narrativa constrói uma fábula sobre um dia na vida de uma adolescente albina, no interior do Nordeste, movendo transformações dentro de um contexto social que a oprime. A luz do sol é uma ameaça, como também é sua rotina ao lado da mãe, Isabel, uma mulher negra que trabalha para uma família burguesa. Enquanto Malaika busca sua identidade no mundo, um lobo ronda seus caminhos.

“Malaika” é protagonizado pela jovem Vitória Bianco, que empresta sua sensibilidade e sua vivência como albina para interpretar a personagem que dá título ao filme, em seu primeiro trabalho como atriz.

O elenco conta ainda com Norma Góes, Ingrid Trigueiro, Joyce Barbosa e Margarida Santos.