Projeto oferece oficina de cinema gratuita para jovens e adultos de comunidades do Rio

A oficina de cinema do Circuito Cine Curta, realizada no Centro Paroquial Dom Helder Câmara, no Leblon, Zona Sul do Rio, une aprendizado técnico e estímulo à criatividade, permitindo que os participantes retomem sonhos e ampliem perspectivas profissionais.

Ao longo dos encontros, os alunos têm contato com todas as etapas da produção cinematográfica, como criação de roteiro, direção, fotografia, captação de som e finalização.

As aulas da oficina do Circuito Cine Curta ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h. Ao final da oficina, os estudantes irão desenvolver um curta-metragem autoral coletivo, criado a partir das ideias e experiências do grupo. A produção deve ser exibida no fim de maio, em uma sessão aberta.

O Circuito Cine Curta é realizado pela Associação Caminho da Cultura em parceria com o Ministério da Cultura, apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Educação.