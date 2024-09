Na CineBH, Antonio Pitanga revela que seu filme “Malês” deve virar minissérie na TV Globo

Foto: Dira Paes e Antonio Pitanga © Leo Lara/Universo Produções

Na manhã desta sexta-feira (27/9), a programação da 18ª CineBH promoveu a roda de conversa “Atuando na direção”, com a presença de Antonio Pitanga e Dira Paes. O evento reuniu os artistas para discutir suas incursões na direção de filmes e a maneira como equilibram múltiplas facetas criativas. Dira Paes, que estreou na direção em 2024 com o longa “Pasárgada”, e Antonio Pitanga, que retornou à função após quase 50 anos desde que dirigiu “Na Boca do Mundo” e chega em outubro com “Malês”, compartilharam suas experiências e reflexões sobre ofícios tão distintos quanto complementares.

O papo tratou de questões sobre os desafios de atuar e dirigir simultaneamente. Pitanga e Dira discutiram as escolhas que os levaram a dirigir seus respectivos projetos e as dificuldades encontradas ao transitar entre as funções.

Antonio Pitanga falou sobre o retorno à direção com “Malês”, um projeto que levou 26 anos para ser concretizado. O filme, que vai estrear no Festival do Rio ainda em 2024, trata de uma revolta, de 1835, de negros muçulmanos escravizados no Brasil. Pitanga destacou a importância de revelar essa parte negligenciada da historiografia brasileira.

Uma das grandes novidades da conversa foi o anúncio de que “Malês” deve ser exibido como uma minissérie em quatro episódios na TV Globo, após a estreia nos cinemas, graças a uma parceria com a emissora.

Dira Paes, por sua vez, falou sobre os desafios de sua estreia na direção com “Pasárgada”, um projeto que traz questões sobre pertencimento e identidade. A atriz e agora diretora refletiu sobre a diferença entre atuar em produções dirigidas por outros cineastas e tomar as rédeas de um projeto pessoal.