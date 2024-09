Brazilian Content leva pela primeira vez delegação brasileira ao Iberseries & Platino Industria, em Madri

Com uma delegação composta por 13 empresas e 14 representantes, na próxima semana, o Brazilian Content desembarca na Espanha para um dos mais importantes espaços para negócios do setor audiovisual ibero-americano, o Iberseries & Platino Industria, que acontece entre os dias 1º e 4 de outubro, no Matadero, em Madri.

Atuando em diversos eventos internacionais desde 2004, essa é a primeira vez que o Brazilian Content, realizado pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), organiza a presença da delegação brasileira no evento.

Durante o evento, as brasileiras confirmadas – Barry Company, Boutique Filmes, Druzina Content, Levante Filmes, Manilha Filmes, Music Solution, Ocean Films, Oz Produtora, Quanta Post, Sentimental, Tortuga Studios, Urca Filmes e Visom Digital – terão à disposição um stand para reuniões e divulgação de seus produtos no MAI – Mercado Audiovisual Ibero-Americano, apoio local da equipe BrC, atividades de relacionamento e negócios com outras delegações e com convidados-chave e mapeamento das atividades realizadas pelo evento para futuras participações.

Outra atividade prevista na programação é o painel Brasil, tierra de oportunidades creativas en el audiovisual , que acontece no Auditório Casa Del Lector, no dia 2 de outubro, das 13h às 13h45 (horário local). Como produzir no Brasil, quais as possibilidades de colaborações internacionais, busca por talentos criativos e como conectar com as audiências estão entre os temas que serão debatidos. Participam do painel o presidente executivo da BRAVI, Mauro Garcia, a diretora de desenvolvimento econômico e parcerias estratégicas da Spcine, Leila Bourdoukan, e os produtores Gustavo Mello (Boutique Filmes), João Roni (Ocean Films) e Léo Edde (Urca Filmes), todas empresas Brazilian Content. A moderação será de Rakel Cogliatti, Head of Curatorship do Rio2C.

Em sua quarta edição em 2024, o Iberseries & Platino Industria nasce de uma parceria entre a Fundación Secuoya e a EGEDA (em colaboração com a FIPCA), unindo ambos os eventos (Iberseries e Platino Industria) em uma agenda única no maior evento audiovisual ibero-americano, com o objetivo de dar visibilidade a longas-metragens e séries em espanhol e português, potencializar o talento dos criadores desta região e promover coproduções internacionais e a comercialização de conteúdos. Além disso, se propõe a ser um ponto de confluência entre plataformas, canais de televisão, produtores, distribuidores, compradores e demais agentes do setor audiovisual ibero-americano dos dois lados do Atlântico.

O Iberseries & Platino Industria é um dos principais mercados da Espanha, um dos países-alvo do Brazilian Content para o biênio 2024/2025 e que vem se consolidando como um polo da produção audiovisual na Europa, com forte investimento estatal e regional para o desenvolvimento do setor. O país possui programas de incentivo em diversas esferas, e já tornou-se referência na produção de séries para plataformas de streaming, colocando o idioma espanhol nas listas de top-10 de diversos serviços de VOD, com destaque para os sucessos internacionais “La Casa de Papel” e “Elite”.