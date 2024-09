Longa-metragem “Cristais de Sangue”, de Luna Alkalay, tem exibição especial no CCSP

Dentro do Pavilhão Cinematográfico Explym, o longa-metragem “Cristais de Sangue”, de Luna Alkalay, terá exibição especial em homenagem à cineasta, que é diretora de produção do Pavilhão Cinematográfico Explym.

Em 2024, completa-se 50 anos das filmagens de “Cristais de Sangue”. Inacessível há mais de duas décadas – quando houve a última sessão pública do filme –, a Sessão “Cristais de Sangue” irá celebrar o restauro e digitalização da obra.

O filme foi restaurado em 4K, a partir dos negativos de som e imagem. O projeto foi concluído em março de 2024 e envolveu materiais depositados na Cinemateca Brasileira e no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, em um processo coordenado por Felipe Abramovictz, cinco décadas mais tarde, que levou o filme à sua restauração e digitalização.

A sessão especial do filme acontecerá no dia 28 de setembro, 19h, na Sala Circuito Spcine Lima Barreto, no CCSP, em São Paulo, e terá a presença da diretora Luna Alkalay e do pesquisador e realizador Felipe Abramovictz para um bate-papo após a sessão. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria física do CCSP, uma hora antes da sessão. A classificação indicativa é de 16 anos.