Atriz de “Todas as Flores” palestra sobre cinema em evento gratuito em São Paulo

Foto: Naruna Costa como Lila em “Todas as Flores” © Globo/Estevam Avellar

Entre os dias 6 a 13 de março, a Academia Internacional de Cinema (AIC) receberá a atriz Naruna Costa, integrante do elenco da aclamada novela da Globoplay “Todas as Flores” e protagonista da série “Irmandade”, da Netflix, para falar sobre cinema, atuação e sua carreira. Junta-se a ela a atriz e educadora Sol Miranda, que encabeça o longa “Regra 34”, vencedor do 75º Festival de Locarno.

Completam ainda a lista de convidados os cineastas Cristiano Burlan, diretor do premiado filme “A Mãe”, e Moara Passoni, co-roterista de “Democracia em Vertigem”, nomeado ao Oscar de melhor documentário e diretora de “Êxtase”; além do fotógrafo e produtor Gabriel Uchida, do premiado filme “Território”, vencedor no Festival de Sundance 2022.

O evento acontece na sede da AIC, em Higienópolis (SP), a partir das 17h30. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição.

A semana da AIC é conhecida por reunir realizadores brasileiros e de outros países ao longo dos anos, dando continuidade a um debate sobre arte, mercado e audiovisual nacional e internacional. O evento reúne palestras, aulas especiais, workshops, exibições de filmes, discussões e bate-papos online e ao vivo com muitos diretores, além de produtores, fotógrafos, diretores de arte e tantos outros profissionais de cinema.

Em 2023, o evento deve abrir conversas com artistas sobre criação autoral e problemáticas sociais e ambientais no cinema brasileiro e internacional.