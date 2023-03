Filme acompanha mãe que tenta se reaproximar da filha que não vê há mais de 20 anos

“Eneida” é um filme que propõe refletir sobre ser mulher no nosso corpo social. Neste seu segundo documentário em longa-metragem, Heloisa Passos toca em temas que envolvem os afetos e o autoritarismo. Através de sua própria família, a diretora expõe os caminhos e as contradições de nossa sociedade, quando fala de opressão, alienação e autonomia na trajetória de Eneida, que sonha com a possibilidade de transformar sua realidade.

No filme, Eneida, 84 anos, faz uma jornada rumo a seu passado, em busca da filha primogênita que não vê há mais de 25 anos. Com a ajuda de sua filha do meio, a cineasta Heloisa Passos, Eneida embarca em uma odisseia que tenta derrubar o muro que divide a família. O documentário acompanha todo o processo, e juntas, mãe e filha transitam por momentos de descobertas, esperanças, medos e incertezas.

“Eneida” chega ao circuito comercial após participar de festivais no exterior e no Brasil, na seleção oficial do É Tudo Verdade 2022. O filme será exibido também em circuitos de difusão cultural.

Sessões autogestionadas podem ser realizadas a partir de 15 de março, por meio do agendamento gratuito pela Plataforma Taturana. Para mais informações, acesse o site.