Coprodução Canadá-Brasil conta história real do primeiro brasileiro a cruzar as Américas a cavalo

Com direção de Sean Cisterna e coprodução de Canadá e Brasil, o longa “Cavaleiro das Américas”, primeiro projeto internacional estrelado por Caio Castro, rodou suas primeiras cenas no maior festival de rodeio do mundo, no Calgary Stampede, no Canadá, entre os dias 14 e 16 de julho. Caio Castro desembarcou no país para as primeiras filmagens com o elenco, que vai gravar em diversas locações, passando por Canadá, México e Brasil.

O filme, rodado em três línguas, é baseado no livro “Long Ride Home” que relata a história real da incrível jornada do primeiro brasileiro a cruzar as Américas a cavalo. Filipe Masetti, depois de ter o visto negado e ser obrigado a sair do Canadá, país onde cresceu, teve que fazer uma jornada épica, à cavalo, de volta ao sítio da família, no interior de São Paulo, percorrendo 12 países e mais de 16 mil quilômetros, em mais de dois anos de caminhada, entre 2012 e 2014.

Com o objetivo de mostrar para o mundo que imigrantes com poucos recursos podem realizar grandes feitos, Filipe conta com o apoio de sua namorada Amber para enfrentar todos os obstáculos de seu percurso: calor intenso, seca, frio, ursos, narcotraficantes e agentes de imigração corruptos. Tudo com o objetivo de voltar para sua casa.

”Quando comecei esta jornada, poucas pessoas acreditavam que eu poderia realizar esse sonho ”impossível”. Disseram que eu falharia tentando, que morreria, que não conseguiria… Graças a Deus nunca dei ouvidos a esses pessimistas! Não só consegui realizá-lo, agora. Minha história vai virar um filme de longa-metragem! Eu estou muito animado em ter esta aventura épica ganhando vida com alguns atores incríveis, lindos cavalos, cenários inspiradores e liderado pelo premiado diretor Sean Cisterna. Mal posso esperar para ajudar a tornar este filme o mais genuíno e verdadeiro possível e para assisti-lo com plateias de todo o mundo!”, conta Filipe Masetti que veio pessoalmente ao Brasil para convidar Caio Castro para estrelar o longa.

O time Canadense é composto pela Mythic Productions Inc e Farpoint Films Inc. Já o time do Brasil é a Dodô Filmes, que possui larga experiência na produção de filmes do gênero de aventuras e cowboy, incluindo produções americanas, e tendo atuando com nomes como Chitãozinho & Xororó, Lucas Lima, Joe Esteves, entre outros.

O longa contará com filmagens em várias locações em Ontário e Alberta, no Canadá, México e várias regiões do Brasil, passando pelo Parque do Peão de Barretos. A previsão de estreia é no primeiro semestre de 2024.