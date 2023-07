Produtora mineira realiza documentário sobre o aviador Santos Dumont

O aviador Santos Dumont, cujos 150 anos de nascimento são celebrados neste dia 20 de julho, terá sua história contada num documentário de longa-metragem com estreia prevista para o fim do ano, no canal Curta!. Dirigido por Mônica Cerqueira e Eder Santos, o filme “Santos Dumont, o Céu na Cabeça” tem como trunfos uma minuciosa pesquisa, que resgata artigos de jornais brasileiros e estrangeiros e documentos deixados pelo próprio Santos Dumont, além de entrevistas com biógrafos e historiadores brasileiros, americanos e franceses. “A gente fez questão de contar com especialistas, para evitar achismos e relatos fantasiosos”, afirma Cerqueira, que também buscou parentes vivos do biografado e conseguiu entrevistar um de seus sobrinhos-bisnetos, Alberto Dodsworth.

Viabilizado pelo canal Curta! por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o longa está sendo feito pela produtora Trem Chic, de Minas Gerais, estado onde Santos Dumont nasceu em 1873. “A gente quis mostrar como esse brasileiro que foi a Paris aos 18 anos se tornou uma celebridade. Tudo que ele fazia era noticiado. Em dez anos, ele fez 22 máquinas voadoras, desde balões e dirigíveis até o avião. Ele construía e pilotava essas máquinas, o que era uma coisa arriscada. Muitos homens morreram tentando realizar o sonho de voar”, ressalta Cerqueira.