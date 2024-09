Com a atriz francesa Marina Foïs, “Salamandra” estreia no Canal Brasil

Coprodução do Canal Brasil, o longa-metragem “Salamandra”, dirigido por Alex Carvalho, estreia no canal na segunda-feira, dia 30 de setembro, às 22h. O drama gira em torno de Catherine (Marina Föis), que lida com o luto pela perda do pai e passa um tempo na casa de sua irmã, no Recife. Lá, ela conhece Gilberto (Maicon Rodrigues), por quem se apaixona.

O longa foi exibido na Semana da Crítica no Festival de Veneza e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em 2021, e premiado na categoria Melhor Ator (Maicon Rodrigues) e Melhor Filme pelo Júri Popular no Festival de Aruanda do Audiovisual Brasileiro, no mesmo ano.

Baseado no romance homônimo do escritor Jean-Christophe Rufin, “Salamandra” foi rodado em Olinda e Recife e retrata dois personagens de mundos diferentes, mas que se conectam e vivem uma relação inesperada. O enredo explora a complexidade dos desejos e das reinvenções.