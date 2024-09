Leão de Ouro no Festival de Veneza 2024, “O Quarto ao Lado”, de Almodóvar, será exibido no Festival do Rio

A 26ª edição do Festival do Rio apresentará ao público o drama vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, em 2024, “O Quarto ao Lado”, primeiro filme em inglês do aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar. Além de sessões regulares abertas ao público, nos dias 10 e 12 de outubro, o festival terá ainda uma sessão de Gala, com convidados especiais, no dia 4 de outubro.

Baseado no livro “O que Você Está Enfrentando”, de Sigrid Nunez, o longa conta a história de duas amigas, Martha (Tilda Swinton) e Ingrid (Julianne Moore), que se reencontram após anos de afastamento e revivem lembranças do passado durante momento desafiador para uma delas.

O 26º Festival do Rio acontece de 3 a 13 de outubro, no Rio de Janeiro.