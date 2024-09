Cine Jardim realiza oficinas de formação audiovisual de documentário, crítica e interpretação

Além das exibições de curtas e longas, a oitava edição do Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim, que acontecerá entre os dias 14 e 19 de outubro em formato híbrido, realizará também diversas atividades paralelas gratuitas.

Comprometido com o debate e a formação de público em relação à produção audiovisual contemporânea, o Cine Jardim 2024 contará com as oficinas: Documentando Realidades, com o cineasta pernambucano Marlom Meirelles; Crítica de Cinema, com o jornalista e crítico de cinema Diego Benevides; e Prática de Interpretação, com o renomado ator Tuca Andrada (foto).

A oficina Documentando Realidades acontecerá entre os dias 15 e 18 de outubro, das 9h às 12h, com 20 vagas. Nesta oficina intensiva de 12 horas/aula, Marlom Meirelles, cineasta e documentarista com 15 anos de experiência, convida os participantes a explorarem o poder do documentário como forma de expressão e transformação social. Ao longo do curso, os alunos serão guiados através das etapas essenciais da produção documental, desde a concepção da ideia até a finalização do filme. Com foco em técnicas de narrativa, entrevistas e captação de imagens, os participantes terão a oportunidade de desenvolver suas próprias histórias, exercitando o olhar crítico e criativo. Além disso, a oficina oferecerá insights valiosos sobre a ética do documentário.

A programação do festival contará também com a oficina Crítica de Cinema, que será realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, das 13h às 16h, com 15 vagas. A atividade, ministrada pelo jornalista e crítico de cinema Diego Benevides, tem como objetivo compreender o papel da crítica na formação do pensamento cinematográfico. A partir de aulas expositivas e debates de filmes, as pessoas inscritas serão encorajadas a pensar os fundamentos da apreciação da arte e os pressupostos do conhecimento especializado sobre cinema, entendendo a crítica como atividade dos campos da comunicação e da cultura. O curso também pretende estimular a reflexão sobre os diversos formatos, metodologias e estratégias da crítica de cinema na atualidade e compreender os processos de análise, diálogo e interpretação dos filmes.

Vale destacar que, neste ano, a premiação contará também com o Júri Jovem, formado por participantes da oficina de Crítica de Cinema; este júri será responsável por escolher o melhor curta-metragem da mostra competitiva latino-americana.

A terceira oficina confirmada para esta oitava edição é Prática de Interpretação, com o renomado ator brasileiro Tuca Andrada. A atividade será realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, das 14h às 17h, com 20 vagas. A oficina promoverá um encontro de três dias em que debates, jogos, estímulos teatrais, leituras e práticas de montagem de cenas que serão propostos aos participantes.

As inscrições para as atividades podem ser feitas na sede do Instituto Conceição Moura, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, ou através do e-mail producao@cinejardim.com.