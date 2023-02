Projeto Paradiso anuncia projetos selecionados para a Incubadora Paradiso

O Projeto Paradiso anunciou os selecionados para a Incubadora Paradiso 2023, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de longa-metragens de ficção. A Incubadora, que chega em sua quinta edição, passa a contar com três categorias, cada uma voltada a perfis distintos: Première, Roteirista e Argumento. Foram premiados os projetos: “Borda do Mundo”, de Jo Sefarty, “Eu Roubei a Chuva por Amor”, de Rafael Assunção, “Yellowcake”, de Celina Ximenez e Larissa Estevam, e “Uma Mulher”, de Juliana Rojas.

Selecionada para a categoria Premiére, Jo Serfaty, que já integra a rede Paradiso de Talentos, receberá um apoio a seu projeto “Borda do Mundo”, ao lado do roteirista Guilherme Zanella, que também já está na Rede de Talentos, e da produtora Clarissa Guarilha, que ingressa no grupo agora. Já na categoria Roteirista, serão beneficiadas as produções de Rafael Assunção, “Eu Roubei a Chuva por Amor”, uma fábula íntima e sensível, e “Yellowcake”, um thriller ambiental de Celina Ximenez e Larissa Estevam. Essas duas últimas se somam a Rafael na Rede Paradiso de Talentos, assim como Juliana Rojas, que teve seu projeto “Uma Mulher”, selecionado para a categoria Argumento, voltada a roteiristas, diretores e produtores experientes. O longa tem produção da Dezenove Som e Imagens, de Sara Silveira.

A Incubadora Paradiso passou por uma reformulação visando focar na diversificação dos perfis dos projetos e profissionais. O Projeto Paradiso pela primeira vez ampliou o número de parceiros de seleção, passando de três para 11 – Brasil CineMundi, BrLab, Cabíria, CENA 15, Diáspora Conecta, FAM, FRAPA, Laboratório Sesc Novas Histórias, Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Nordeste Lab e Residência Base. Os projetos selecionados foram indicados por Brasil CineMundi, CENA 15 e FRAPA. Para a categoria Argumento, os projetos foram indicados por produtoras convidadas.

Onze parceiros indicaram os projetos, que foram analisados e selecionados por uma comissão externa. Os investimentos variam entre R$ 30 mil e R$ 90 mil, de acordo com a categoria. Além do investimento financeiro, a Incubadora oferecerá ações complementares de formação para os profissionais envolvidos, apoio para inserção no mercado internacional, consultorias, traduções, rodadas de negócios, entre outros.

Após a indicação, os projetos foram avaliados por comissões externas, compostas por profissionais brasileiros e internacionais, como Inés Bortagaray, escritora e roteirista uruguaia que coescreveu o filme “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz; Ana Souza, gerente e programadora do Festival de Sundance; a produtora francesa Severine Roinssard, que esteve 10 anos à frente da Fabrique du Cinéma; Elias Ribeiro, produtor e diretor do Instituto Realness; Paula Gastaud, especialista em distribuição e consultora do Projeto Paradiso; e as roteiristas e integrantes da Rede Paradiso de Talentos Jaqueline Souza e Helen Beltrame-Linné.