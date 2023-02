Santos Film Fest abre as inscrições para curtas e longas-metragens

O 9º Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos, realizado pelo Instituto Cinezen Cultural, dos produtores culturais André e Paula Azenha, está previsto para acontecer de maneira presencial entre 20 e 27 de junho, em Santos, no litoral paulista. As inscrições já estão abertas para esta edição, que tem como tema “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima!”.

Para as mostras competitivas nacionais de curtas e longas-metragens e regional de curtas podem se inscrever obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022. Já para a Mostra Humanidades, de caráter educativo, não há exigência de data. Na Mostra Nacional, os curtas são divididos em categorias de Ficção, Animação e Documentário. Já para os longas-metragens, a competição engloba todos os gêneros numa categoria só, como na Mostra Regional. Este ano, pela primeira vez, após uma pesquisa nas redes sociais, o Santos Film Fest terá uma categoria voltada aos filmes de terror. O regulamento completo está em https://santosfilmfest.wordpress.com/regulamento.

A frase tema do Santos Film Fest, “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima!”, foi retirada do clássico do compositor Noite Ilustrada, o samba Volta por Cima (1962), cujos versos se encaixam no momento de reconstrução do país, após anos de negação e desmonte das ciências, da cultura, da educação e da história do Brasil.

A programação das mostras competitivas, homenagens, palestras e bate-papos serão divulgadas em breve, e as já clássicas sessões de Cinema Azul, voltada a crianças autistas, a Virada Cinematográfica e a exibição dos filmes infantis na Praça do BNH, na Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Cintra, além de sedes de ONGs e escolas públicas estão confirmadas.

A identidade visual desta edição foi criada pela designer gráfica Márcia Okida, homenageada em 2022, com logotipo de Audrey Duarte. Márcia se inspirou em Saul Bass, designer favorito de grandes diretores como Stanley Kubrick e Alfred Hitchcock. As cores reúnem elementos do Brasil, do sangue relativo aos filmes de terror da mostra, e as setas indicam movimento, pessoas que estão indo a algum lugar, como os personagens de Central do Brasil.